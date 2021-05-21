Технический обзор: диффузор Red Bull «отрастил зубы»

Из всех деталей болида Red Bull RB16B активнее всего в последние недели обсуждалось заднее антикрыло, к излишней гибкости которого на прошлой неделе возникли претензии и у Льюиса Хэмилтона, и у нескольких команд-конкурентов. Однако по ходу тренировок Гран При Монако соперники наверняка обратили внимание и на диффузор, который в четверг использовался на машине Макса Ферстаппена.

Автомобиль голландца был укомплектован новой версией детали. Главное ее отличие – ряд мелких зазубрин на задней кромке плоскостей диффузора. Причем по-новому сконфигурированы только внешние зоны этих кромок.

Обычно «зубастые» кромки используются для уменьшения интенсивности завихрений при срыве потока воздуха – что позволяет немного снизить аэродинамическое сопротивление. Таким образом, можно предположить, что «Быки» активно ищут компромисс между эффективностью диффузора и скоростью своих болидов на прямых.

Неудивительно, что по ходу первой тренировки для оценки реального распределения потока команда использовала аэродинамическую краску (на заглавной фотографии она хорошо видна на правой стороне машины).