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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Технический обзор: диффузор Red Bull «отрастил зубы»

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На первой тренировке Гран При Монако австрийская команда испытала новую версию ключевого аэродинамического элемента

Технический обзор: диффузор Red Bull «отрастил зубы»

Из всех деталей болида Red Bull RB16B активнее всего в последние недели обсуждалось заднее антикрыло, к излишней гибкости которого на прошлой неделе возникли претензии и у Льюиса Хэмилтона, и у нескольких команд-конкурентов. Однако по ходу тренировок Гран При Монако соперники наверняка обратили внимание и на диффузор, который в четверг использовался на машине Макса Ферстаппена.

Автомобиль голландца был укомплектован новой версией детали. Главное ее отличие – ряд мелких зазубрин на задней кромке плоскостей диффузора. Причем по-новому сконфигурированы только внешние зоны этих кромок.

 

Фото: Giorgio Piola

Обычно «зубастые» кромки используются для уменьшения интенсивности завихрений при срыве потока воздуха – что позволяет немного снизить аэродинамическое сопротивление. Таким образом, можно предположить, что «Быки» активно ищут компромисс между эффективностью диффузора и скоростью своих болидов на прямых.

Неудивительно, что по ходу первой тренировки для оценки реального распределения потока команда использовала аэродинамическую краску (на заглавной фотографии она хорошо видна на правой стороне машины).

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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