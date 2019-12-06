Главные события
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Первая тренировка через
6 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Технический директор Renault ушел из команды

Поделились
Комментарии
Технический директор Renault ушел из команды
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
6 дек. 2019 г., 14:01

Ник Честер, который возглавлял в Энстоуне группу разработки шасси, покинул свой пост в рамках реструктуризации команды.

Начав работу в Формуле 1 в 1994 году в команде Simtec, Честер затем провел несколько лет в Arrows, а с 2000 года перешел в Энстоун, где в ту пору базировалась Benetton. Начав с должности гоночного инженера, британец добрался по карьерной лестнице до поста технического директора, продолжая работу в Renault, Lotus и снова Renault по мере смены владельцев. 

В последнее время Ник был одним из ключевых технических специалистов, работая с исполнительным директором Марцином Будковски – но теперь он ушел в вынужденный отпуск до момента увольнения. 

Renault в твиттере объяснила это решение началом «масштабного плана реструктуризации».

 

Тучи над Честером стали сгущаться осенью, когда в Renault пришли новый глава отдела аэродинамики Дирк де Бер и старший инженер Пэта Фрая. Их назначение стало реакцией руководства на недостаточный прогресс в сравнении с 2018-м. 

Год назад команда стала четвертой в Кубке конструкторов, но в нынешнем чемпионате не смогла включиться в борьбу с Mercedes, Ferrari и Red Bull. Более того, команда еще и уступила McLaren, опустившись на пятое место. 

«Мы хотим сердечно поблагодарить Ника за все и пожелать ему всяческих успехов на следующей стадии карьеры», – цитирует пресс-служба Renault главу команды Сириля Абитбуля. 

Ранее Renault в рамках реструктуризации уже покинул глава отдела аэродинамики Питер Мачин.

Следующая новость
Шварцман показал второе время во второй день тестов Ф2 в Абу-Даби

Предыдущая новость

Шварцман показал второе время во второй день тестов Ф2 в Абу-Даби

Следующая новость

Слухи: Экклстоун пытается найти компромисс для Mercedes и FOM

Слухи: Экклстоун пытается найти компромисс для Mercedes и FOM
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Скотт Митчелл

База данных

Бахрейн

Бахрейн

12 дек. - 14 дек.
Первая тренировка Старт через
5 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 12 дек.
чт 12 дек.
15:00
15:00
Вторая тренировка
чт 12 дек.
чт 12 дек.
19:30
19:30
Третья тренировка
пт 13 дек.
пт 13 дек.
11:20
11:20
Первая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
17:00
17:00
Вторая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
17:30
17:30
Гонка
сб 14 дек.
сб 14 дек.
14:00
14:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Слухи: Экклстоун пытается найти компромисс для Mercedes и FOM

29мин
2
Формула 1

Вильнев: Red Bull не сможет побороться за титул в 2020-м из-за моторов Honda

3
Формула 1

Технический директор Renault ушел из команды

4
Формула 2

Шварцман показал второе время во второй день тестов Ф2 в Абу-Даби

5
Формула 1

Гэри Андерсон посоветовал Бинотто вернуться на пост технического директора

Самое важное:

Увольнение из Toyota подтолкнуло Мика задуматься о завершении карьеры
WRC

Увольнение из Toyota подтолкнуло Мика задуматься о завершении карьеры

Слухи: Экклстоун пытается найти компромисс для Mercedes и FOM
F1

Слухи: Экклстоун пытается найти компромисс для Mercedes и FOM

Технический директор Renault ушел из команды
F1

Технический директор Renault ушел из команды

Шварцман показал второе время во второй день тестов Ф2 в Абу-Даби
F2

Шварцман показал второе время во второй день тестов Ф2 в Абу-Даби

Вот это поворот. Как изменилась трасса в Ханое
F1

Вот это поворот. Как изменилась трасса в Ханое

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.