Технический директор Renault ушел из команды
Ник Честер, который возглавлял в Энстоуне группу разработки шасси, покинул свой пост в рамках реструктуризации команды.
Начав работу в Формуле 1 в 1994 году в команде Simtec, Честер затем провел несколько лет в Arrows, а с 2000 года перешел в Энстоун, где в ту пору базировалась Benetton. Начав с должности гоночного инженера, британец добрался по карьерной лестнице до поста технического директора, продолжая работу в Renault, Lotus и снова Renault по мере смены владельцев.
В последнее время Ник был одним из ключевых технических специалистов, работая с исполнительным директором Марцином Будковски – но теперь он ушел в вынужденный отпуск до момента увольнения.
Renault в твиттере объяснила это решение началом «масштабного плана реструктуризации».
Тучи над Честером стали сгущаться осенью, когда в Renault пришли новый глава отдела аэродинамики Дирк де Бер и старший инженер Пэта Фрая. Их назначение стало реакцией руководства на недостаточный прогресс в сравнении с 2018-м.
Год назад команда стала четвертой в Кубке конструкторов, но в нынешнем чемпионате не смогла включиться в борьбу с Mercedes, Ferrari и Red Bull. Более того, команда еще и уступила McLaren, опустившись на пятое место.
«Мы хотим сердечно поблагодарить Ника за все и пожелать ему всяческих успехов на следующей стадии карьеры», – цитирует пресс-служба Renault главу команды Сириля Абитбуля.
Ранее Renault в рамках реструктуризации уже покинул глава отдела аэродинамики Питер Мачин.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Скотт Митчелл
Технический директор Renault ушел из команды
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