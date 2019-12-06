Технический директор Renault ушел из команды

Начав работу в Формуле 1 в 1994 году в команде Simtec, Честер затем провел несколько лет в Arrows, а с 2000 года перешел в Энстоун, где в ту пору базировалась Benetton. Начав с должности гоночного инженера, британец добрался по карьерной лестнице до поста технического директора, продолжая работу в Renault, Lotus и снова Renault по мере смены владельцев.

В последнее время Ник был одним из ключевых технических специалистов, работая с исполнительным директором Марцином Будковски – но теперь он ушел в вынужденный отпуск до момента увольнения.

Renault в твиттере объяснила это решение началом «масштабного плана реструктуризации».