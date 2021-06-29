Главным итогом Гран При Штирии стоит считать даже не четвертое подряд поражение Mercedes, а слова руководителя команды Тото Вольфа о том, что с этого момента в Брэкли останавливают все работы над своей нынешней машиной и полностью перебрасывают ресурсы на подготовку к 2022 году.

Однако технический директор Джейс Эллисон уточнил высказывание своего шефа – он объяснил, что речь идет только о запуске новых обновлений. Те же детали, которые сейчас уже в процессе подготовки, появятся на W12 по ходу сезона. Причем это касается как шасси, так и силовой установки.

«У нас немало элементов, которые должны сделать машину быстрее в предстоящих гонках, – рассказал он в подкасте F1 Nation. – Хочется верить, что они оправдают наши ожидания».

Он добавил: «Я не думаю, что наши [с Вольфом] высказывания противоречат друг другу. И мне не кажется, что Тото сказал именно так.

Он лишь подчеркнул, что переход на новые правила потребует серьезных усилий. Потому для сотрудников нашей базы главный акцент сейчас однозначно смещен на следующий год.

Однако это вовсе не означает, что у нас решительно ничего не осталось в производственной цепочке. Новинки есть, причем не только у нас самих. Мотористы тоже работают, и здесь мы рассчитываем на дополнительную прибавку.

Так что у нас будут доработки аэродинамики и силовой установки. Крое того, уже сейчас есть кое-какие детали, которые пока работают не так здорово, как нам хочется. У нас будет возможность по ходу сезона добиться от них желаемой эффективности. Так что работы здесь очень много».

Также Эллисон прокомментировал недавние слова своего коллеги Эндрю Шовлина о «дурацких настройках» машины в Штирии.

«Это было просто яркое выражение, – объяснил британец. – Разница в регулировках была совсем небольшой, она касалась механических компонентов. А в плане аэродинаики или дорожного просвета отличий от обычной конфигурации практически не было вовсе.

Разница была лишь в распределении поперечной устойчивости между передней и задней частью шасси. Тут действительно все было не так, как мы делаем обычно, определяя баланс между квалификационными и гоночными условиями.

К счастью, у нас будет возожность вернуться на ту же трассу, чтобы ответить на возникшие вопросы. По нашему мнению, опробованная версия получилась более быстрой, однако она требует ряда копромиссов. Надо будет проверить, не отыщется ли вариант еще лучше».