Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В команде Mercedes перед стартом сезона-2022 сделали ставку на концепцию шасси с предельно малым клиренсом, которая обещала огромную выгоду в сочетании с принципом граунд-эффекта. Однако реальность стала для восьмикратных чемпионов мира холодным душем – на трассах проявился эффект сильной раскачки, который мешал добиваться скорости.

Конструкторы поначалу сочли проблему несерьезной и рассчитывали быстро справиться с ней, но в реальности на это ушли долгие месяцы. W13 более-менее поехала только к середине осени. Вдобавок борьба с «козлением» не позволяла Mercedes дорабатывать и развивать машину, как делали соперники.

В опубликованном пресс-службой команды видео с подведением итогов года технический директор Майк Эллиот рассказал, какой момент 2022 года считает переломным.

«Я уверен, что это этап в Барселоне, – объяснил британец. – Там мы отказались от значительной части эффективности, которую видели при продувках в трубе. Это было сделано для того, чтобы снизить раскачку.

Машина наконец-то стала управляемой. Да, потеря в аэродинамической эффективности была серьезной, но другого выбора не было».

На Гран При Испании пилот Mercedes Джордж Расселл стартовал с четвертой позиции и финишировал третьим.

«После этого ситуация менялась только к лучшему, – добавил глава команды Тото Вольф. – Первым промежуточным успехом стал поул в Будапеште, это была наша первая маленькая цель».

Майк Эллиот, технический директор Mercedes Фото: Mercedes AMG

«После Барселоны нам пришлось переключиться на другие проблемы, – продолжил Эллиот. – Это был процесс обучения, который невозможно было начать со старта сезона. Он тоже потребовал времени.

Вторым очень важным моментом стал Остин. Да, там нам не удалось побить Red Bull, но мы подошли к этому очень близко. Тогда мы поняли, что ведем работу в верном направлении – и это придало нам уверенности на будущее».

Mercedes завершила сезон-2022 на третьей строчке в Кубке конструкторов, устпив Red Bull и Ferrari.