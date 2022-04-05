Технический директор FIA сравнил мощность разных моторов в Ф1
Николас Томбасис рассказал о результатах оценок, которые его подчиненные провели по итогам двух первых Гран При нового сезона
Любые доработки силовых установок в Ф1 запрещены до смены регламента – лишь отдельные вспомогательные системы еще можно улучшать до конца лета, а все главные узлы уже попали под действие «заморозки» с 1 марта. Это же касается выхлопа, топлива и масла.
Таким образом FIA нашла способ существенно сократить расходы – в то же время, если кто-то из четырех нынешних производителей оказался позади соперников, он не сможет отыграться еще несколько лет.
Для болельщиков итоги двух первых гонок – это, прежде всего, хорошая форма Ferrari, проблемы с надежностью у Red Bull/Honda и Renault, а также утрата Mercedes былого лидерства.
Между тем, как рассказал технический директор FIA Николас Томбасис, анализ данных позволил узнать чуть больше о сравнительной силе разных моторов.
«Сейчас ни у кого из четырех производителей нет проблем, все моторы очень близки по силе», – цитирует Томбасиса Gazzetta dello Sport.
Специалист добавил: «Когда мы обсуждали условия заморозки, то согласились, что если кто-то столкнется со сложностями, то все проявят добрую волю и согласятся обсудить, как справиться с проблемами. Возможен даже вариант с временным разрешением доработок.
Это пойдет на пользу всем, так как негоже, если кому-то придется четыре года оставаться позади.
Конечно, не очень здорово замораживать конструкцию на столь долгий срок, но нам пришлось поступить так, ведь было бы неправильно разрешать улучшение нынешних двигателей в то самое время, когда все уже заняты разработками для 2026 года».
Еще одна из причин полного запрета на доработки состояла в том, что команда Red Bull, потеряв поддержку Honda, фактически поставила заморозку условием продолжения выступлений в чемпионате. Сейчас «Быки» своими силами обслуживают японские моторы.
Николас Томбасис
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
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