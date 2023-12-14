Технический директор Ferrari озвучил главные ошибки команды в сезоне-2023

Ferrari выставила на старт прошедшего сезона Формулы 1 машину, которая стала развитием модели F1-75 из 2022 года. Однако надежды, что команда сможет навязать борьбу Red Bull, быстро улетучились.

Алая SF-23 получилась весьма быстрой на одном круге, но из-за нестабильности аэродинамических характеристик очень скверно выглядела на длинной гоночной дистанции. В особенности это было заметно в жарких условиях и на трассах, где требуется высокий уровень прижима.

Программа доработок, развернутая в Маранелло, не принесла ожидаемых результатов. Только с приходом лета и сменой концепции понтонов дела понемногу пошли на лад, а осенью Карлос Сайнс одержал победу в Сингапуре.

Несмотря на это, Скудерия завершила год на третьей строчке Кубка конструкторов.

Говоря о том, что помешало Ferrari добиться большего, ее технический директор Энрико Кардиле объяснил по ходу медиа-сессии для профильным СМИ: «Машина стала развитием модели 2022 года, при этом мы постарались избавиться оn главных слабых мест.

В целом можно говорить, что нам удалось добились своей цели, так как на трассе новинка вела себя в точности так, как мы ожидали. Но вскоре обнаружилась проблема – выбранное нами направление дальнейшей модернизации оказалось не самым успешным.

Из-за этого пришлось пересматривать свои цели с точки зрения аэродинамики. Первым шагом стал весенний пакет новинок, когда мы переделали днище и кузовные панели. Еще один шаг удалось сделать к Австрии.

Но затем мы достигли предела возможного с точки зрения архитектуры шасси».

Фото: Дом Ромни / Motorsport Images Энрико Кардиле, глава группы шасси, Ferrari

Лимит бюджетов не позволил команде подготовить для своей машины полноценную спецификацию Б. Одним из главных сдерживающих факторов стал брус боковой защиты, расположенный достаточно высоко. Чтобы опустить его ниже, требовался полный цикл краш-тестов FIA и новая омологация, что потребовало бы серьезных затрат.

«Главное отличие между нашим шасси и Red Bull состояло в воздухозаборнике и общей форме понтонов, – рассказал Кардиле. – У нас были куда более округлыми.

Мы использовали эту область шасси для повышения давления в передней части машины и контроля за завихрениями. В то же время, если пропускать дополнительный воздух в «подрез» под понтоном, то вы направляете его к задней части машины и повышаете ее загрузку. Правда, в этом случае придется бороться с турбулентностью как-то еще.

Из-за наших "пузатых" понтонов нам пришлось делать их внутреннюю архитектуру предельно "трехмерной" и размещать управляющую электронику прямо под радиаторами. При этом нижний брус боковой защиты мы установили максимально высоко, так как выдели выигрыш в чистой верхней стороне днища».

Фото: Джон Нобл Понтон и днище Ferrari SF-23, конфигурация начала 2023 года

Конструктор продолжил: «Когда после этого твои цели меняются, необходимы совершенно другие формы. Но исходя из расположения электронных блоков и бруса, мы столкнулись с серьезными препятствиями.

В нашем случае требовалось серьезно переделать шасси и разрабатывать новую коробку передач. Это, по сути, полностью новая машина. Сделать такое по ходу сезона попросту невозможно».

Одной из важных особенностей Red Bull RB19 в прошедшем сезона стала универсальность: машина ехала быстро практически в любых условиях. В то же время, Ferrari – как и Mercedes, Aston Martin и McLaren – располагали куда более узким рабочим диапазоном, за счет чего по очереди выходили на второе место.

«Думаю, мы знаем, почему так ощутимо теряли в гоночной конфигурации, – продолжил Кардиле о главной проблеме Скудерии. – Это связано с той аэродинамической конфигурацией, которую мы заложили в машину, и с пиковым уровнем прижима.

Как по мне, роль подвески в этом отношении несколько переоценивают, ведь ее тоже проектируют ради преимущества в аэродинамике – хотя и ради кинематических характеристик, конечно, тоже.

Проблема с износом шин происходит от того, как работает машина. И обусловлена она прежде всего поведением аэродинамики. На самом деле, все в машине зависит от аэродинамики – если, конечно, геометрия подвески не является в корне неверной».

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Разумеется, уроки прошедшего сезона в Маранелло намерены использовать, чтобы стать сильнее в 2024-м. После летнего перерыва инженеры команды стали активнее экспериментировать с настройками по ходу тренировок Гран При, чтобы собрать нужные данные.

«Мы перевернем страницу, – сказал технический директор группы шасси. – Сохранив прежнюю цель, теперь мы куда лучше понимаем, как можно ее достичь. И потому новую машину сконструировали совсем не так, как в 2022-м».

Итальянец добавил: «На максимуме своих возможностей она должна быть не так далека от Red Bull. При этом, конечно, нужна полная самоотдача пилотов и подходящие внешние условия. Кроме того, требуется верное сочетание поворотов на трассе.

Нужно, чтобы сложилось множество вещей, потому-то и сложно поддерживать такую форму по ходу гоночного отрезка. Резина начинает сдавать, и баланс машины меняется. Такое впечатление, что у Red Bull платформа в этом отношении более устойчивая, чем у нас.

Их пример показывает, что нет ничего невозможного. Вопрос только в том, чтобы верно поставить себе цели и не жалеть сил в их достижении».