Технический директор Ф1: В 2026 году мы вновь поменяем машины

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В 2022 году в Формуле 1 принципиально изменился технический регламент, сделавший новые машины существенно отличными от предыдущих. Одним из авторов новой концепции является главный технический специалист Формулы Пэт Симондс. В Австралии, накануне старта третьего Гран При сезона, они признался, что уже думает над тем, как изменить болиды еще сильнее.

«Как только закончилась работа над правилами 2022 года, я сразу задумался над тем, что еще мы можем улучшить, – сказал Симондс. – Я доволен результатом, но всегда есть что улучшить. Следующий этап наступит не в 2023 или 2025 году, я думаю новый регламент мы сделаем к 2026 году. И это будут не незначительные изменения, а новые базовые принципы.

Что касается машин 2022 года, но вы неправы, если думаете, что мы хотели упростить обгоны. Мы стремились не к этому, а к тому, чтобы было проще преследовать соперников, чтобы машины на трассе ехали ближе друг к другу.

Мы начали работать в этом направлении два года назад и теперь видим результат. Пока прошло только две гонки, но все говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении».