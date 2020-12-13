Технический директор AlphaTauri – о факторах прогресса Квята

Решающий круг квалификации в Абу-Даби Даниил Квят назвал лучшим в своей карьере в Формуле 1, еще раз подчеркнув после сессии, что только теперь может пилотировать AlphaTauri AT01 на максимуме.

Россиянин настаивает, что добился прогресса благодаря изменению направления в работе с настройками. В Абу-Даби Квят в третий раз подряд пробился в финальный сегмент квалификации, а также во второй раз подряд опередил Пьера Гасли – чего ни разу не случалось за все время их совместных выступлений в составе коллектива из Фаэнцы.

«В этот уик-энд все было очень плотно, – оценил выступление команды в квалификации ее технический директор Джоди Эггинтон. – Одна-полторы десятые могли вас переместить из конца группы в ее начало, и наши парни отлично сработали, чтобы добиться от машин того, чего хотели. У нас было по шесть попыток, и ни в одной мы не столкнулись с трафиком. Мы отлично все спланировали на кругах выезда с пит-лейна, а пилоты принесли результат – особенно если говорить о Дане.

Чистые, сильные круги. Он добился результата, который полностью отражает форму машины. Это хорошо. Пьер был чуть меньше доволен балансом и не смог добраться до результата, на который рассчитывал. Но обе машины были в Q3».

Говоря о прогрессе Квята в последних гонках, Эггинтон отметил: «Я думаю, что в самом начале года – первые два или три уик-энда – мы не могли настроить машину так, как ему бы хотелось. Потом мы внесли кое-какие механические изменения в рулевую систему – и с этого момента пилоты начали идти по разным направлениям в настройках.

Ему иногда не везло. Но потом все начало складываться. Это правда: три или четыре последних Гран При он проводит очень сильно. Но он работал над этим. Я не могу назвать какой-то один фактор, благодаря которому в конце сезона ему стало комфортнее в машине. Он работал с инженерами над настройками, они постоянно что-то находят. Но никакого момента, когда мы бы сказали “эврика”, не было. Это просто прогресс.

Как бы я ни хотел сказать, что мы в какой-то момент что-то нашли, я не могу. Парни работали вместе с Даней, а он проехал потрясающие круги. В этой квалификации их был целый набор. У нас был постоянный прогресс, от комплекта к комплекту. Так что это столь же просто, сколь неинтересно».