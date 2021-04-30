Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / McLaren лоббирует тайные голосования в Формуле 1 – чтобы ослабить диктат топ-команд Следующая / Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают
Формула 1 / Гран При Португалии Аналитика

Технический брифинг: «жалюзи» Red Bull RB16B

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

На Гран При Португалии команда привезла любопытную новинку, призванную добавить машине прижимной силы

Технический брифинг: «жалюзи» Red Bull RB16B

В нынешнем сезоне у Red Bull впервые с начала турбоэры обозначились реальные шансы побороться за звание сильнейшей. Исход дуэли с Mercedes предсказать сложно, но события двух первых Гран При явно показывают. что силы соперников очень близки. 

В такой ситуации многое решит скорость улучшения машины – которую очень тормозят введенный с 2021 года лимит расходов и необходимость готовиться к скорому переходу на радикально иной регламент. 

Но в Милтон-Кинсе, похоже, понимают, что надо использовать появившуюся возможность – и активно улучшают свою машину RB16B. В Портимане изменения затронули область между дефлекторами и вертикальным конфигуратором потоков у угла понтона. 

На наших фото отлично видно, что набор горизонтальных элементов, которые по форме очень похожи на жалюзи, увеличился в высоту. Это позволит точнее контролировать распределение потоков в очень важной области машины – и лучше компенсировать потери прижимной силы, ставшие следствием недавнего «подрезания» днища. 

Одновременно с «жалюзи», количество которых выросло с семи до девяти, поменялся и элемент, к которому они присоединяются спереди. Он стал более узким, зато получил спиралевидный профиль и вертикальную прорезь.

Red Bull Racing RB16B, dettaglio del nuovo bargeboard e del deviatore di flusso modificato

Red Bull Racing RB16B, dettaglio del nuovo bargeboard e del deviatore di flusso modificato

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB16B, dettaglio del bargeboard visto a Imola

Red Bull Racing RB16B, dettaglio del bargeboard visto a Imola

Photo by: Giorgio Piola

Также обратите внимание, что в нижней части «жалюзи» появилась дополнительная вертикальная переборка, перенаправляющая воздух в сторону от машины. Если справа от нее расположены три горизонтальных детали, то слева – только две. 

Одновременно был доработан и сам конфигуратор потока (тот, что с логотипом Puma) – в нижней части он получил иную форму.  

Детали диффузора Red Bull RB16B

Детали диффузора Red Bull RB16B

Фото: Джорджо Пиола

Одновременно по сравнению с Имолой стала более «обтягивающей» выпуклость в центральной части диффузора, которая закрывает снизу коробку передач (показана стрелкой).

Можно с уверенностью говорить, что последние доработки Red Bull рассчитаны не только на португальскую трассу – это еще один шаг на бесконечном пути к совершенству, по которому из года в год продолжают движение команды Формулы 1. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
McLaren лоббирует тайные голосования в Формуле 1 – чтобы ослабить диктат топ-команд

Предыдущая новость

McLaren лоббирует тайные голосования в Формуле 1 – чтобы ослабить диктат топ-команд

Следующая новость

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Команды Red Bull Racing
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с

42мин
2
Формула 1

Боттас на 0,025 с опередил Ферстаппена в первой тренировке в Портимане

3
Формула 1

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают

4
Формула 1

Технический брифинг: «жалюзи» Red Bull RB16B

5
Формула 1

Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21

Самое важное:
Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно
Формула 1

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно

1мин
Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с
Формула 1

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с

42мин
Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии
Формула 1

Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают
Формула 1

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают

Технический брифинг: «жалюзи» Red Bull RB16B
Формула 1

Технический брифинг: «жалюзи» Red Bull RB16B

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Франко Нуньес
Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21 Гран При Португалии
Формула 1

Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21

Технический брифинг: днище Red Bull RB16B Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Технический брифинг: днище Red Bull RB16B

Как Mercedes добавила машине стабильности? Все дело в секретных углублениях Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Как Mercedes добавила машине стабильности? Все дело в секретных углублениях

Больше от
Red Bull Racing
Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии Гран При Португалии
Формула 1

Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном
Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

Как быстро Цунода может оказаться в Red Bull? Марко рассказал
Формула 1

Как быстро Цунода может оказаться в Red Bull? Марко рассказал

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с

Боттас на 0,025 с опередил Ферстаппена в первой тренировке в Портимане
Формула 1 Формула 1

Боттас на 0,025 с опередил Ферстаппена в первой тренировке в Портимане

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают
Формула 1 Формула 1

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают

Технический брифинг: «жалюзи» Red Bull RB16B
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: «жалюзи» Red Bull RB16B

Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: носовой обтекатель Ferrari SF21

Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1

Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии

Хэмилтон и еще два пилота Формулы 1 на три дня отказались от соцсетей
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон и еще два пилота Формулы 1 на три дня отказались от соцсетей

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном
Формула 1 Формула 1

Перес: Понял, чем плохо выступать с Ферстаппеном

Самое важное:

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно
Формула 1 Формула 1

Ferrari испытала новое днище – но в гонке его не использует. Чтобы никому не было обидно

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон быстрее всех во второй тренировке в Портимане. Ферстаппен отстал на 0,15 с

Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии
Формула 1 Формула 1

Mercedes или Red Bull? Экс-пилот Ф1 оценил расклад сил на Гран При Португалии

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают
Формула 1 Формула 1

Феттель: От нас требуют эмоций – а потом за эти эмоции и ругают

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.