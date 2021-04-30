Технический брифинг: «жалюзи» Red Bull RB16B

В нынешнем сезоне у Red Bull впервые с начала турбоэры обозначились реальные шансы побороться за звание сильнейшей. Исход дуэли с Mercedes предсказать сложно, но события двух первых Гран При явно показывают. что силы соперников очень близки.

В такой ситуации многое решит скорость улучшения машины – которую очень тормозят введенный с 2021 года лимит расходов и необходимость готовиться к скорому переходу на радикально иной регламент.

Но в Милтон-Кинсе, похоже, понимают, что надо использовать появившуюся возможность – и активно улучшают свою машину RB16B. В Портимане изменения затронули область между дефлекторами и вертикальным конфигуратором потоков у угла понтона.

На наших фото отлично видно, что набор горизонтальных элементов, которые по форме очень похожи на жалюзи, увеличился в высоту. Это позволит точнее контролировать распределение потоков в очень важной области машины – и лучше компенсировать потери прижимной силы, ставшие следствием недавнего «подрезания» днища.

Одновременно с «жалюзи», количество которых выросло с семи до девяти, поменялся и элемент, к которому они присоединяются спереди. Он стал более узким, зато получил спиралевидный профиль и вертикальную прорезь.

Red Bull Racing RB16B, dettaglio del nuovo bargeboard e del deviatore di flusso modificato Photo by: Giorgio Piola Red Bull Racing RB16B, dettaglio del bargeboard visto a Imola Photo by: Giorgio Piola

Также обратите внимание, что в нижней части «жалюзи» появилась дополнительная вертикальная переборка, перенаправляющая воздух в сторону от машины. Если справа от нее расположены три горизонтальных детали, то слева – только две.

Одновременно был доработан и сам конфигуратор потока (тот, что с логотипом Puma) – в нижней части он получил иную форму.

Детали диффузора Red Bull RB16B Фото: Джорджо Пиола

Одновременно по сравнению с Имолой стала более «обтягивающей» выпуклость в центральной части диффузора, которая закрывает снизу коробку передач (показана стрелкой).

Можно с уверенностью говорить, что последние доработки Red Bull рассчитаны не только на португальскую трассу – это еще один шаг на бесконечном пути к совершенству, по которому из года в год продолжают движение команды Формулы 1.