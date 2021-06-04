Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B в Баку
Лидеры Формулы 1 подготовили для этапа в Азербайджане особый пакет, рассчитывая прибавить в скорости на прямых
Сравнивая мощность моторов Mercedes и Honda. эксперты полагают, что преимущество, хоть и весьма незначительное, сейчас по-прежнему у «Трехлучевой звезды». В Баку, где на длинной прямой этот фактор имеет огромное значение, Red Bull пришлось компенсировать отставание от принципиальных соперников за счет аэродинамики.
Как показывает наша иллюстрация, в этот уик-энд у RB16B главная плоскость заднего крыла получила S-образный изгиб у торцевой пластины, а во вспомогательной плоскости (той, что используется в системе DRS) с внешней стороны сделан довольно крупный вырез – этот вариант показан сверху слева.
Если изгиб более крупного элемента давно известен в Ф1 – он позволяет снизить лобовое сопротивление на прямых, при этом почти не жертвуя прижимной силой в поворотах, – то с таким крупным вырезом в меньшем мы до настоящего времени не встречались.
Любопытно, что очень похожий подход в Баку реализовали и главные соперники Red Bull. На Mercedes W12 тоже можно было заметить подрезанные уголки вспомогательной плоскости. Хотя в этом случае масштаб изменений куда меньше.
Льюис Хэмилтон, Mercedes W12
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Если возвращаться к Red Bull, то стоит отметить возвращение «гладких» торцевых пластин заднего крыла. В сравнении с Монако (справа вверху) они утратили серию S-образных прорезей и диагональных направляющих.
Нет сомнений, что это также способ добавить машине скорости на прямых, пусть и ценой потери прижима в поворотах.
Читайте также:
Предыдущая новость
Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!
Следующая новость
Босс McLaren упрекнул Формулу 1 в бездействии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Команды
|Red Bull Racing , Mercedes
|Автор
|Франко Нуньес