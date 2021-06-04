Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16B в Баку

Сравнивая мощность моторов Mercedes и Honda. эксперты полагают, что преимущество, хоть и весьма незначительное, сейчас по-прежнему у «Трехлучевой звезды». В Баку, где на длинной прямой этот фактор имеет огромное значение, Red Bull пришлось компенсировать отставание от принципиальных соперников за счет аэродинамики.

Как показывает наша иллюстрация, в этот уик-энд у RB16B главная плоскость заднего крыла получила S-образный изгиб у торцевой пластины, а во вспомогательной плоскости (той, что используется в системе DRS) с внешней стороны сделан довольно крупный вырез – этот вариант показан сверху слева.

Если изгиб более крупного элемента давно известен в Ф1 – он позволяет снизить лобовое сопротивление на прямых, при этом почти не жертвуя прижимной силой в поворотах, – то с таким крупным вырезом в меньшем мы до настоящего времени не встречались.

Любопытно, что очень похожий подход в Баку реализовали и главные соперники Red Bull. На Mercedes W12 тоже можно было заметить подрезанные уголки вспомогательной плоскости. Хотя в этом случае масштаб изменений куда меньше.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Если возвращаться к Red Bull, то стоит отметить возвращение «гладких» торцевых пластин заднего крыла. В сравнении с Монако (справа вверху) они утратили серию S-образных прорезей и диагональных направляющих.

Нет сомнений, что это также способ добавить машине скорости на прямых, пусть и ценой потери прижима в поворотах.