Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16

Вопрос о том, сколько пилонов должно быть у заднего крыла, не нашел в Ф1 окончательного ответа. У вариантов с одной и двумя опорами есть свои плюсы и минусы. Еще относительно недавно большинство команд склонялись к единственному центральному пилону, в последнее время более традиционной считается схема с двумя.

В тренировках Гран При Абу-Даби Red Bull запланировала провести прямое сравнение – машина Макса Ферстаппена сохранит классическую конструкцию с парой пилонов, а вот RB16 Алекса Элбона получит один.

Аналогичные испытания команда уже проводила неделю назад на Гран При Сахира.

На фото низе вы можете видеть машину с традиционной версией крыла.

Сборка Red Bull RB16 Макса Ферстаппена в гараже Фото: Джорджо Пиола

Помимо собственно пилона, две машины отличаются элементами в области выхлопной трубы. У Элбона крыло крепится прямо к ее углепластиковому кожуху. Это позволяет еще более облегчить конструкцию – именно в малом весе главное преимущество такого решения.

Возможно, одновременно со сравнительным тестом крыльев команда будет работать и с «подрезанным» днищем по регламенту 2021 года – эту работу в Red Bull начали еще на Гран При Португалии.