Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16
На «Яс-Марине» команда проводит сравнительные испытания двух вариантов крепления крыла
Вопрос о том, сколько пилонов должно быть у заднего крыла, не нашел в Ф1 окончательного ответа. У вариантов с одной и двумя опорами есть свои плюсы и минусы. Еще относительно недавно большинство команд склонялись к единственному центральному пилону, в последнее время более традиционной считается схема с двумя.
В тренировках Гран При Абу-Даби Red Bull запланировала провести прямое сравнение – машина Макса Ферстаппена сохранит классическую конструкцию с парой пилонов, а вот RB16 Алекса Элбона получит один.
Аналогичные испытания команда уже проводила неделю назад на Гран При Сахира.
На фото низе вы можете видеть машину с традиционной версией крыла.
Сборка Red Bull RB16 Макса Ферстаппена в гараже
Фото: Джорджо Пиола
Помимо собственно пилона, две машины отличаются элементами в области выхлопной трубы. У Элбона крыло крепится прямо к ее углепластиковому кожуху. Это позволяет еще более облегчить конструкцию – именно в малом весе главное преимущество такого решения.
Возможно, одновременно со сравнительным тестом крыльев команда будет работать и с «подрезанным» днищем по регламенту 2021 года – эту работу в Red Bull начали еще на Гран При Португалии.
Вид сзади на Red Bull Racing RB16 (малые выхлопные трубы сейчас перенесены вниз)
Иллюстрация: Джорджо Пиола
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Местонахождение
|Яс-Марина
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Франко Нуньес