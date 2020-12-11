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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16

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Технический брифинг: заднее крыло Red Bull RB16
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола

На «Яс-Марине» команда проводит сравнительные испытания двух вариантов крепления крыла

Вопрос о том, сколько пилонов должно быть у заднего крыла, не нашел в Ф1 окончательного ответа. У вариантов с одной и двумя опорами есть свои плюсы и минусы. Еще относительно недавно большинство команд склонялись к единственному центральному пилону, в последнее время более традиционной считается схема с двумя. 

В тренировках Гран При Абу-Даби Red Bull запланировала провести прямое сравнение – машина Макса Ферстаппена сохранит классическую конструкцию с парой пилонов, а вот RB16 Алекса Элбона получит один. 

Аналогичные испытания команда уже проводила неделю назад на Гран При Сахира.

На фото низе вы можете видеть машину с традиционной версией крыла. 

Сборка Red Bull RB16 Макса Ферстаппена в гараже

Сборка Red Bull RB16 Макса Ферстаппена в гараже

Фото: Джорджо Пиола

Помимо собственно пилона, две машины отличаются элементами в области выхлопной трубы. У Элбона крыло крепится прямо к ее углепластиковому кожуху. Это позволяет еще более облегчить конструкцию – именно в малом весе главное преимущество такого решения. 

Возможно, одновременно со сравнительным тестом крыльев команда будет работать и с «подрезанным» днищем по регламенту 2021 года – эту работу в Red Bull начали еще на Гран При Португалии. 

Вид сзади на Red Bull Racing RB16 (малые выхлопные трубы сейчас перенесены вниз)

Вид сзади на Red Bull Racing RB16 (малые выхлопные трубы сейчас перенесены вниз)

Иллюстрация: Джорджо Пиола

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Местонахождение Яс-Марина
Команды Red Bull Racing
Автор Франко Нуньес

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