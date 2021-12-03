Технический брифинг: заднее крыло Red Bull для Джидды

Городское кольцо в Джидде, несмотря на три десятка поворотов, обещает стать одним из самых быстрых в сезоне – на одном уровне со Спа и Сильверстоуном. Потому можно ожидать, что аэродинамический пакет будет иметь целью прежде всего снижение лобового сопротивления. Но не все тут так просто.

Предварительный анализ показывает, что полный газ будет использоваться на протяжении 79% круга, средняя скорость превысит 250 км/ч, а для машин должны подойти настройки с уровнем прижимной силы ниже среднего.

Red Bull привезла в Саудовскую Аравию заднее антикрыло, главная плоскость которого практически не имеет профиля. Она поднимается к торцевым пластинам для снижения лобового сопротивления, а передняя кромка плоскости имеет изгиб вверх.

В то же время вспомогательная (верхняя) плоскость довольно крупная и установлена под значительным углом. При этом на ее задней кромке нет даже небольшой кромки, а привод системы DRS является совершенно стандартным – не видно даже следов тех усилений, которые были задействованы в Катаре после проблем по ходу тренировки.

Как показывает фото Джорджо Пиолы, в нижней точке крепления привода DRS установлена особая накладка. Возможно, это решение проблем с вибрациями крыла, которые помешали команде на «Лосаиле».

Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M Фото: Джорджо Пиола

У McLaren аэродинамическая конфигурация выглядит похожим образом: большая главная плоскость со слабо выраженным профилем, поднимающаяся к торцевым пластинам. При этом подвижная плоскость на MCL35M меньше, чем на RB16B, а концевой кромки у нее тоже нет.

Разумеется, в McLaren также сняли с машины Т-крыло.