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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Аналитика

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull для Джидды

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

На предпоследнем этапе сезона командам Ф1 предстоит выступать на очень необычной трассе, которая требует особенной конфигурации машин

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull для Джидды

Городское кольцо в Джидде, несмотря на три десятка поворотов, обещает стать одним из самых быстрых в сезоне – на одном уровне со Спа и Сильверстоуном. Потому можно ожидать, что аэродинамический пакет будет иметь целью прежде всего снижение лобового сопротивления. Но не все тут так просто.  

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Предварительный анализ показывает, что полный газ будет использоваться на протяжении 79% круга, средняя скорость превысит 250 км/ч, а для машин должны подойти настройки с уровнем прижимной силы ниже среднего. 

Red Bull привезла в Саудовскую Аравию заднее антикрыло, главная плоскость которого практически не имеет профиля. Она поднимается к торцевым пластинам для снижения лобового сопротивления, а передняя кромка плоскости имеет изгиб вверх. 

В то же время вспомогательная (верхняя) плоскость довольно крупная и установлена под значительным углом. При этом на ее задней кромке нет даже небольшой кромки, а привод системы DRS является совершенно стандартным – не видно даже следов тех усилений, которые были задействованы в Катаре после проблем по ходу тренировки. 

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Как показывает фото Джорджо Пиолы, в нижней точке крепления привода DRS установлена особая накладка. Возможно, это решение проблем с вибрациями крыла, которые помешали команде на «Лосаиле».

Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M

Детали заднего антикрыла McLaren MCL35M

Фото: Джорджо Пиола

У McLaren аэродинамическая конфигурация выглядит похожим образом: большая главная плоскость со слабо выраженным профилем, поднимающаяся к торцевым пластинам. При этом подвижная плоскость на MCL35M меньше, чем на RB16B, а концевой кромки у нее тоже нет. 

Разумеется, в McLaren также сняли с машины Т-крыло.

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