Технический брифинг: ошибочное заднее крыло Mercedes W13

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После лучшего в сезоне результата на Гран При Венгрии, где Джордж Расселл стартовал с поула, и оба пилота поднялись на подиум, эксперты не ожидали от Mercedes значительных технических новинок в Бельгии.

Однако при внимательном изучении серебристых машин W13 обнаружилось очень интересное решение: если главная плоскость заднего крыла оказалась практически плоской и не имела рельефа даже в месте перехода в торцевые пластины (как сделали в Red Bull и Ferrari), то в месте сопряжения подвижной плоскости обнаружилась весьма любопытная ступенька (показана стрелкой).

Наши эксперты даже начали строить предположения, что это новый способ сгенерировать завихрения и осложнить соперникам преследование гонщиков Mercedes. Но очень быстро выяснилось, что кадр просто был сделан в тот момент, когда машину еще не собрали полностью.

После установки всех деталей крыла ступенька исчезла сама собой…

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Заднее антикрыло Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола