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Формула 1 / Гран При Бельгии Аналитика

Технический брифинг: ошибочное заднее крыло Mercedes W13

На быстрой трассе в Спа чемпионская команда использовала любопытное решение. Но еще более любопытной оказалась разгадка этой истории

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: ошибочное заднее крыло Mercedes W13
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После лучшего в сезоне результата на Гран При Венгрии, где Джордж Расселл стартовал с поула, и оба пилота поднялись на подиум, эксперты не ожидали от Mercedes значительных технических новинок в Бельгии. 

Однако при внимательном изучении серебристых машин W13 обнаружилось очень интересное решение: если главная плоскость заднего крыла оказалась практически плоской и не имела рельефа даже в месте перехода в торцевые пластины (как сделали в Red Bull и Ferrari), то в месте сопряжения подвижной плоскости обнаружилась весьма любопытная ступенька (показана стрелкой). 

Наши эксперты даже начали строить предположения, что это новый способ сгенерировать завихрения и осложнить соперникам преследование гонщиков Mercedes. Но очень быстро выяснилось, что кадр просто был сделан в тот момент, когда машину еще не собрали полностью. 

После установки всех деталей крыла ступенька исчезла сама собой…

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Заднее антикрыло Mercedes W13

Заднее антикрыло Mercedes W13

Фото: Джорджо Пиола

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