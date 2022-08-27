Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: ошибочное заднее крыло Mercedes W13
На быстрой трассе в Спа чемпионская команда использовала любопытное решение. Но еще более любопытной оказалась разгадка этой истории
После лучшего в сезоне результата на Гран При Венгрии, где Джордж Расселл стартовал с поула, и оба пилота поднялись на подиум, эксперты не ожидали от Mercedes значительных технических новинок в Бельгии.
Однако при внимательном изучении серебристых машин W13 обнаружилось очень интересное решение: если главная плоскость заднего крыла оказалась практически плоской и не имела рельефа даже в месте перехода в торцевые пластины (как сделали в Red Bull и Ferrari), то в месте сопряжения подвижной плоскости обнаружилась весьма любопытная ступенька (показана стрелкой).
Наши эксперты даже начали строить предположения, что это новый способ сгенерировать завихрения и осложнить соперникам преследование гонщиков Mercedes. Но очень быстро выяснилось, что кадр просто был сделан в тот момент, когда машину еще не собрали полностью.
После установки всех деталей крыла ступенька исчезла сама собой…
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Заднее антикрыло Mercedes W13
Фото: Джорджо Пиола
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