Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: заднее крыло Ferrari SF21 в Имоле
Для этапа на трассе Энцо и Дино Феррари Скудерия подготовила новую версию антикрыла, которая должна обеспечить баланс между прижимом и скоростью на прямых
По оценкам экспертов, к своей первой домашней гонке Ferrari не подготовила никаких радикальных обновлений. Но кое-что интересное на алой машине отыскать все же удалось.
По своих характеристикам трасса в Имоле весьма значительно отличается от той, что три недели назад принимала первый этап сезона в Бахрейне. Потому в штабе главного конструктора Энрико Кардиле приняли решение отказаться от серьезных изменений в шасси.
Это позволит собрать данные о его работе, объединить их с собранными в Сахире и за счет этого лучше понять возможности SF21, чтобы научиться полностью использовать потенциал машины. Для ранней стадии сезона это вполне логичное решение.
В Имоле у Ferrari SF21 появилось новое заднее крыло, а Т-крыла а машине нет
Фото: Джорджо Пиола
Однако команда все же внесла коррективы в аэродинамический пакет: Т-крыло, которое мы видели в Бахрейне, убрали с машины, а заднее крыло получило конфигурацию для быстрых трасс – обе его плоскости расширяются к середине и сужаются к торцевым пластинам.
Это решение используется в Ф1 уже не первый год. Оно позволяет снижать лобовое сопротивление на прямых без значительной потери прижимной силы в поворотах.
Учитывая, что в этот уик-энд в Имоле пройдет в весьма прохладную погоду, инженерам будет важно обеспечить достаточный прогрев шин. В то же время, на этом Гран При у команд явно не будет никаких проблем с перегревом внутренних узлов.
Все это обещает изменения в расстановке сил. В жаре Сахира никто из соперников не смог угнаться за Mercedes и Red Bull. Посмотрим, что получится у Ferrari, McLaren и остальных на этот раз.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Сессия
|Четверг
|Местонахождение
|Имола
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Франко Нуньес