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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Аналитика

Технический брифинг: заднее крыло Ferrari SF21 в Имоле

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Для этапа на трассе Энцо и Дино Феррари Скудерия подготовила новую версию антикрыла, которая должна обеспечить баланс между прижимом и скоростью на прямых

Технический брифинг: заднее крыло Ferrari SF21 в Имоле

По оценкам экспертов, к своей первой домашней гонке Ferrari не подготовила никаких радикальных обновлений. Но кое-что интересное на алой машине отыскать все же удалось. 

По своих характеристикам трасса в Имоле весьма значительно отличается от той, что три недели назад принимала первый этап сезона в Бахрейне. Потому в штабе главного конструктора Энрико Кардиле приняли решение отказаться от серьезных изменений в шасси.

Это позволит собрать данные о его работе, объединить их с собранными в Сахире и за счет этого лучше понять возможности SF21, чтобы научиться полностью использовать потенциал машины. Для ранней стадии сезона это вполне логичное решение.

В Имоле у Ferrari SF21 появилось новое заднее крыло, а Т-крыла а машине нет

В Имоле у Ferrari SF21 появилось новое заднее крыло, а Т-крыла а машине нет

Фото: Джорджо Пиола

Однако команда все же внесла коррективы в аэродинамический пакет: Т-крыло, которое мы видели в Бахрейне, убрали с машины, а заднее крыло получило конфигурацию для быстрых трасс – обе его плоскости расширяются к середине и сужаются к торцевым пластинам. 

Это решение используется в Ф1 уже не первый год. Оно позволяет снижать лобовое сопротивление на прямых без значительной потери прижимной силы в поворотах. 

Учитывая, что в этот уик-энд в Имоле пройдет в весьма прохладную погоду, инженерам будет важно обеспечить достаточный прогрев шин. В то же время, на этом Гран При у команд явно не будет никаких проблем с перегревом внутренних узлов. 

Все это обещает изменения в расстановке сил. В жаре Сахира никто из соперников не смог угнаться за Mercedes и Red Bull. Посмотрим, что получится у Ferrari, McLaren и остальных на этот раз.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Четверг
Местонахождение Имола
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

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