В условиях максимально плотного календаря у команд остается совсем мало времени на подготовку доработок – но несмотря на это, новинки появляются в заметных количествах.

В частности, Red Bull перед Гран При Штирии установила на свои машины измененное заднее крыло, торцевые пластины которого дополнены волнообразными вырезами. Прошлым летом с очень похожим решением экспериментировали в Haas, но дальше тренировок эта новинка не продвинулась.

Кроме того, по сравнению с прошлой неделей, вертикальная прорезь в передней части пластины RB16 была уменьшена по высоте, а в верхней части появились три бортика, перенаправляющих потоки вверх и создающих завихрения.

Также в Red Bull продолжили работу с двумя версиями переднего крыла. В первой пятничной тренировке Макс Ферстаппен ездил с новой (ее отличают сдвинутые друг к другу пилоны), а Алекс Элбон – со старой. Во второй сессии детали поменяли местами.