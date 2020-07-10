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Формула 1 / Гран При Штирии / Аналитика

Технический брифинг: зачем Red Bull пустила волны по заднему крылу

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Технический брифинг: зачем Red Bull пустила волны по заднему крылу
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
10 июл. 2020 г., 18:18

Чтобы добавить своей машине RB16 прижимной силы, команда из Милтон-Кинса подготовила ко второму этапу сезона несколько обновлений

В условиях максимально плотного календаря у команд остается совсем мало времени на подготовку доработок – но несмотря на это, новинки появляются в заметных количествах.

В частности, Red Bull перед Гран При Штирии установила на свои машины измененное заднее крыло, торцевые пластины которого дополнены волнообразными вырезами. Прошлым летом с очень похожим решением экспериментировали в Haas, но дальше тренировок эта новинка не продвинулась. 

Кроме того, по сравнению с прошлой неделей, вертикальная прорезь в передней части пластины RB16 была уменьшена по высоте, а в верхней части появились три бортика, перенаправляющих потоки вверх и создающих завихрения. 

Также в Red Bull продолжили работу с двумя версиями переднего крыла. В первой пятничной тренировке Макс Ферстаппен ездил с новой (ее отличают сдвинутые друг к другу пилоны), а Алекс Элбон – со старой. Во второй сессии детали поменяли местами.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Штирии
Сессия Первая тренировка
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Франко Нуньес

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