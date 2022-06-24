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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Канады Аналитика

Технический брифинг: зачем Red Bull перенесла тормозной бачок в понтон?

Нашим экспертам удалось разгадать загадку необычного решения, использованного конструкторами из Милтон-Кинса

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: зачем Red Bull перенесла тормозной бачок в понтон?
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Шесть побед в девяти Гран При не оставляют сомнений в том, что Red Bull RB18 – сильнейшая машина в современной Формуле 1 по совокупности факторов. Техническая школа Эдриана Ньюи уже не раз демонстрировала свою эффективность, и переход на новые правила позволил именитому британцу вновь показать свой класс. 

Но помимо общей концепции, в Red Bull уделяют большое внимание деталям, демонстрируя нестандартный подход. Хороший пример такого решения обнаружил недавно Джорджо Пиола – итальянец, известный своим зорким глазом, обратил внимание на бачок с тормозной жидкостью, который команда установила за брусом боковой защиты в понтоне (показан стрелкой на верхнем фото).

Мы уже обсуждали эту новацию – и тогда предположили, что конструкторы стремились сэкономить место в носовой части, где много лет традиционно ставили эти бачки, а также защитить емкость от повреждения при контактах с машинами соперников.   

Однако при внимательном изучении RB18 оказалось, что на традиционном месте тоже есть емкость с тормозной жидкостью – хотя это и не привычная пара бачков, а более продвинутый прямоугольный контейнер, объединяющий их в едином корпусе (на фото ниже). 

Детали передней части Red Bull RB18

Детали передней части Red Bull RB18

Фото: Джорджо Пиола

Зачем же тогда понадобилась еще одна емкость позади? Синьор Пиола разгадал и эту загадку – оказывается, в ней содержится не тормозная жидкость, а гидравлическая. Но тоже напрямую связана с тормозами: это часть системы электронного контроля тормозного усилия (brake-by-wire).

Есть основания говорить, что в Red Bull сейчас дорабатывают это устройство, и пока для бачка не нашли постоянного и более оптимального расположения, его спрятали за защитным брусом, где нет угрозы повреждения. 

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