Технический брифинг: Williams отказалась от части ливреи

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Когда команды Формулы 1 приступили к тестам машин 2022 года, быстро стало понятно, что почти у всех они получились слишком тяжелыми. И хотя планку минимального веса перед стартом чемпионата дополнительно подняли с 795 до 798 кг, даже это не помогло избежать перевеса.

В Red Bull признались, что облегчение шассе на 1 кг стоит примерно 250 тысяч евро. Несмотря на это, лишние килограммы заметно тормозят машину, потому мириться с ними конструкторы не готовы. В среднем лишние 10 кг добавляют 0,3 секунды ко времени круга.

Увидеть, что именно делается ради облегчения, обычно очень сложно. Однако в Имоле одна из команд явным образом показала свой подход: речь о Williams, которая избавила большую часть кузовных панелей от ливреи, оставив лишь неокрашенный углепластик.

Особенно заметным такой подход был в передней части шасси, в начале понтонов и на обоих антикрыльях. Позже по ходу уик-энда какие-то детали все же были окрашены, но большая их часть так и осталась «карбоновой».

Стоит отметить, что выигрыш в данном случае составляет максимум десятки граммов – но в команде сочли, что и это может принести пользу.

Детали задней части Williams FW44 Фото: Джонатан Нобл

Кроме того, в Имоле FW44 получила и «настоящие» обновления. Они затронули подвижную плоскость заднего крыла, геометрию рычагов передней подвески и воздухозаборники передних тормозов. Перемены во всех случаях оказались не очень значительными – и направленными на оптимизацию протекания потоков и повышение аэродинамической эффективности.

Правда, все усилия перечеркнула ошибка механиков в квалификации, из-за которой машина Алекса Элбона загорелась на трассе. После этого англо-таец стартовал в спринте последним и к финишу главной гонки пробился только до 11-го места.

Главная сложность Williams пока в том, что концептуально их машина близка к Mercedes – хотя и не столь экстремальна в некоторых решениях. И потому сложности чемпионов мира неизбежно повторяются и в коллективе из Гроу, затрудняя его пилотам борьбу за очки.