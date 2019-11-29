Технический брифинг: выхлоп Ferrari на Гран При Абу-Даби

Когда Формула 1 в 2014 году перешла на гибридные турбомоторы нового поколения, внезапно выяснилось, что кроме впечатляющей топливной эффективности они отличаются очень тихим звуком выхлопа. Болельщики, для которых рев машин был неотъемлемой части спорта, были очень недовольны.

В руководстве Ф1 нашли способ усилить «голос» двигателей. С 2016-го выхлопные газы направили в две дополнительные трубки малого диаметра – в отличие от главного канала, где располагались элементы ERS, отбирающие у отработанных газов энергию, по этим трубкам выхлоп шел напрямую, создавая более громкий звук.

Команды немало экспериментировали с геометрией этих трубок, но в последнее время весьма популярным остается вариант с их соединением в одну, которая размещается над главной. Такое решение позволяет направить выхлопные газы в сторону заднего крыла, повышая его эффективность.

Однако, как иллюстрируют кадры Джорджо Пиолы, на «Яс-Марине» Ferrari использовала другой подход: трубок вновь стало две, причем они довольно далеко разведены в стороны.

Ожидается, что уже со второй тренировки на SF90 вернется традиционный выхлоп – как легко убедиться, даже крепление для него по-прежнему на своем месте.

Детали задней части Ferrari SF90 Фото: Джорджо Пиола

Смысл разделения «звуковых» трубок в том, что в этом случае по законам аэродинамики газам становится сложнее вытекать из них, возникает своего рода «запорный эффект» у заднего среза. По этой причине возрастает поток в главной трубе – а с ним, в свою очередь, и эффективность гибридной системы.

Кроме этого, две трубки расположены довольно высоко, что усиливает их связь с плоскостями заднего крыла.