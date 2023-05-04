Технический брифинг: «волнистое» крыло Ferrari для Майами
Для этапа во Флориде Скудерия подготовила пакет со средним уровнем прижима, а также несколько обновлений, не связанных с конкретной трассой
Ferrari решила не брать доработки в Баку, где просто не было возможности толком поработать с ними из-за спринтерского формата уик-энда с единственной тренировкой.
Городская трасса в Майами тоже не слишком хороша для исследовательских программ из-за высокой вероятности аварии или красных флагов – однако и терять темп внедрения обновления тоже нежелательно.
Важной глобальной доработкой для SF-23 на предстоящем этапе станет новый диффузор, призванный добавить машине прижимной силы.
Локальный же пакет, предназначенный для конкретного Гран При, включает переднее крыло со средним уровнем прижима – интересно, что в Скудерии предпочли более «разгруженный» вариант, чем соперники.
Носовые обтекатели с передним крылом Ferrari SF-23
На фото, сделанных в четверг перед гаражами команды, можно видеть две версии крыла. Их общая черта – волнообразная форма задней кромки дальнего закрылка, которой не было в Баку.
При этом у той детали, что расположена на специальной тележке внизу, плоскость подрезана сильнее, чем у верхней.
Ali anteriori Mercedes-AMG fuori dal garage
Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images
Le ali anteriori dell'Alpine F1 Team fuori dal garage
В то же время, у Mercedes и Alpine можно увидеть в Майами совсем другие крылья, явно нацеленные на обеспечение высокого уровня прижима. У них закрылки выглядят почти прямоугольными, чего уже давненько не было в Ф1.
Кто окажется прав? Ждать первых тренировок осталось совсем недолго.
Кто победил бы в Баку без машины безопасности? Инсайд из Red Bull
FIA и Ф1 извинились перед Оконом за эпизод на пит-лейне в Баку
Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами
Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами Хаккинен сделал прогноз на исход Гран При Майами
Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана
Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана Что мировые СМИ написали о Гран При Азербайджана
Ответный удар. Ferrari увела у Red Bull ключевые кадры
Ответный удар. Ferrari увела у Red Bull ключевые кадры Ответный удар. Ferrari увела у Red Bull ключевые кадры
Самое важное:
Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер
Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер Ферстаппен завершил лидером пятницу во Флориде, Леклер улетел в барьер
Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами
Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами Пилоты Mercedes возглавили протокол первой тренировки в Майами
Галерея: как в Майами переделали медленную «эску»
Галерея: как в Майами переделали медленную «эску» Галерея: как в Майами переделали медленную «эску»
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами Гоночная статистика: Red Bull сможет гарантировать оба титула уже в Майами
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.