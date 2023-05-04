Технический брифинг: «волнистое» крыло Ferrari для Майами

Ferrari решила не брать доработки в Баку, где просто не было возможности толком поработать с ними из-за спринтерского формата уик-энда с единственной тренировкой.

Городская трасса в Майами тоже не слишком хороша для исследовательских программ из-за высокой вероятности аварии или красных флагов – однако и терять темп внедрения обновления тоже нежелательно.

Важной глобальной доработкой для SF-23 на предстоящем этапе станет новый диффузор, призванный добавить машине прижимной силы.

Локальный же пакет, предназначенный для конкретного Гран При, включает переднее крыло со средним уровнем прижима – интересно, что в Скудерии предпочли более «разгруженный» вариант, чем соперники.

Носовые обтекатели с передним крылом Ferrari SF-23

На фото, сделанных в четверг перед гаражами команды, можно видеть две версии крыла. Их общая черта – волнообразная форма задней кромки дальнего закрылка, которой не было в Баку.

При этом у той детали, что расположена на специальной тележке внизу, плоскость подрезана сильнее, чем у верхней.

Ali anteriori Mercedes-AMG fuori dal garage Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images Le ali anteriori dell'Alpine F1 Team fuori dal garage

В то же время, у Mercedes и Alpine можно увидеть в Майами совсем другие крылья, явно нацеленные на обеспечение высокого уровня прижима. У них закрылки выглядят почти прямоугольными, чего уже давненько не было в Ф1.

Кто окажется прав? Ждать первых тренировок осталось совсем недолго.