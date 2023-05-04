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Технический брифинг: «волнистое» крыло Ferrari для Майами

Для этапа во Флориде Скудерия подготовила пакет со средним уровнем прижима, а также несколько обновлений, не связанных с конкретной трассой

Франко Нуньес
Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Носовые обтекатели с передним крылом Ferrari SF-23

Ferrari решила не брать доработки в Баку, где просто не было возможности толком поработать с ними из-за спринтерского формата уик-энда с единственной тренировкой.

Городская трасса в Майами тоже не слишком хороша для исследовательских программ из-за высокой вероятности аварии или красных флагов – однако и терять темп внедрения обновления тоже нежелательно. 

Важной глобальной доработкой для SF-23 на предстоящем этапе станет новый диффузор, призванный добавить машине прижимной силы. 

Локальный же пакет, предназначенный для конкретного Гран При, включает переднее крыло со средним уровнем прижима – интересно, что в Скудерии предпочли более «разгруженный» вариант, чем соперники.

Носовые обтекатели с передним крылом Ferrari SF-23

Носовые обтекатели с передним крылом Ferrari SF-23

На фото, сделанных в четверг перед гаражами команды, можно видеть две версии крыла. Их общая черта – волнообразная форма задней кромки дальнего закрылка, которой не было в Баку. 

При этом у той детали, что расположена на специальной тележке внизу, плоскость подрезана сильнее, чем у верхней.  

Ali anteriori Mercedes-AMG fuori dal garage

Ali anteriori Mercedes-AMG fuori dal garage

Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Le ali anteriori dell'Alpine F1 Team fuori dal garage

Le ali anteriori dell'Alpine F1 Team fuori dal garage

В то же время, у Mercedes и Alpine можно увидеть в Майами совсем другие крылья, явно нацеленные на обеспечение высокого уровня прижима. У них закрылки выглядят почти прямоугольными, чего уже давненько не было в Ф1. 

Кто окажется прав? Ждать первых тренировок осталось совсем недолго.

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