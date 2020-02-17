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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический брифинг: задняя подвеска Red Bull RB16

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Технический брифинг: задняя подвеска Red Bull RB16
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
17 февр. 2020 г., 05:00

Среди решений, которые конструкторский штаб Эдриана Ньюи воплотил в машине 2020 года, прежде всего обращает на себя внимание конструкция рычагов, явно нацеленная на выигрыш в аэродинамике.

В Милтон-Кинсе готовятся к решающей битве. После нескольких сезонов, когда команда оставалась слабейшей в тройке лидеров, в 2020-м она однозначно нацелена на большее. Несколько побед и постоянная борьба за место на подиуме уже не устроят ни саму Red Bull, ни ее лидера Макса Ферстаппена.   

Первая обкатка новой машины RB16, состоявшаяся после презентации в Сильверстоуне, дала экспертам повод говорить о совершенно новом техническом уровне шасси. Разумеется, многое будет зависеть и от моторов Honda, но тут точно нет тех опасений, какие многие высказывали год назад.  

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Red Bull Racing RB16, dettaglio del muso

Носовой обтекатель Red Bull RB16

Фото: Red Bull Content Pool

В 2019-м, когда новые правила на переднее крыло разделили все команды на два лагеря, шасси Red Bull по концепции явно было ближе к Ferrari. Сейчас можно говорить, что «Быкам» удалось сделать шаг в сторону Mercedes и в итоге оказаться на равном удалении от главных соперников, одновременно предложив ряд собственных решений.

Это касается как величины колесной базы (в этом отношении Скудерия, похоже, уже превосходит Mercedes), но и уровня прижимной силы. У RB15 её явно было недостаточно – из-за опасений в нехватке лошадиных сил у Honda – но теперь с прижимом все должно стать куда лучше. 

Red Bull Racing RB16: ecco la nuova sospensione posteriore finalizzata all'aerodinamica

Детали задней подвески Red Bull RB16

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Наш эксперт Джорджо Пиола изучил подробности конструкции задней подвески RB16. Это хороший пример того, как можно получить аэродинамическое преимущество в области, которая еще недавно, казалось, никак не ассоциировалась с прижимной силой. 

На иллюстрации выше видно, что нижний треугольный рычаг (1) лежит в одной плоскости с приводным валом. Таким образом, по высоте он располагается примерно на середине колеса. При этом точка его крепления обеих ветвей к корпусу расположена впереди углепластикового кожуха, скрывающего вал (не обозначен цифрой, чуть ниже 2). 

При этом задняя ветвь нижнего треугольника (2) отнесена чуть назад. Она явно несет аэродинамическую функцию, а внутри, по всей видимости, также скрыта дополнительная тяга, подобная той, которую Motorsport.com вычислил в прошлом году у Mercedes. Такая тяга обеспечивает подруливание задних колес в медленных поворотах.

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Для сравнения ниже приведено фото Red Bull RB15 образца 2019 года. Хорошо видно, что в этом случае нет элемента, аналогичного (2), зато кожух приводного вала заметно толще, так как совмещен с рычагом. Однако в этом случае использование внутри него тяги не имеет смысла – из-за привода точка крепления находится в самом центре ступицы, что не позволяет создать нужное плечо для работы системы. 

Red Bull Racing RB15, dettaglio della sospensione posteriore e del motore Honda

Детали задней части Red Bull RB15, 2019 год

Фото: Джорджо Пиола

Добавим к этому приподнятую точку крепления верхнего рычага к ступице (3) и установленный здесь же диагональный рычаг. Все это также сделано ради аэродинамики – чтобы открыть больше свободного места для протекания потоков, которые помогают диффузору «вытягивать» воздух из-под машины. 

Кроме кинематики задней подвески был переделан и воздухозаборник тормозов. Он имеет довольно небольшое сечение и всего одну углепластиковую направляющую для потока. В качестве второй используется боковина шины.  

Все приведенные решения говорят о желании конструкторов как можно активнее использовать средства аэродинамики для увеличения уровня прижимной силы, которой в Формуле 1 никогда не бывает много. 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Макс Ферстаппен, Red Bull RB16

Фото: Red Bull Content Pool

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Презентация Red Bull
Сессия Обкатка
Местонахождение Сильверстоун
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Франко Нуньес

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