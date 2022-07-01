Технический брифинг: в Red Bull вспомнили эффект Коанда

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Имя Анри Коанда – видного ученого, одного из пионеров авиации и создателя проекта первого в мире реактивного самолета – поклонникам Ф1 известно прежде всего благодаря эффекту, носящему его имя. Говоря просто, суть этого физического явления в том, что струя жидкости или газа стремится отклониться в сторону находящейся рядом поверхности.

Еще в начале прошлого десятилетия эффект Коанда оказался на слуху благодаря Ferrari, да и после этого он частенько помогал конструкторам. На этот раз вновь вспомнить уроженца Бухареста заставили обновления Red Bull.

В рамках пакета, подготовленного к британскому Гран При, машина RB18 получила новый капот двигателя – еще более «обтягивающий», чем прежде. Как видно на фото Джорджо Пиолы, поверхность детали имеет выраженное углубление ниже той части, что скрывает выхлопную трубу.

Что-то похожее, хотя и не столь выраженное, можно увидеть на MCL36. Зачем нужна эта выемка? Во-первых, благодаря эффекту Коанда онапозволяет направить вниз потоки, протекающие по верхней стороне понтона – и тем самым повысить эффективность диффузора.

Во-вторых, из-за открывшегося свободного пространства ощутимо вырастает аэродинамическая эффективность такого инструмента, как несущее крыло.

И пока Кристиан Хорнер говорит о необходимости поднимать лимит бюджетов, его конструкторский штаб без остановки штампует новинки, призванные дать пилотам еще больше козырей в споре с соперниками…