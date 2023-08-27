Технический брифинг: в Aston Martin сломали новую деталь и отказались от нее

После сильного старта чемпионата машины Aston Martin явно утратили прежний темп в летних гонках. Если лидер команды Фернандо Алонсо пока удерживает третью строчку в чемпионате пилотов, то в Кубке конструкторов Mercedes не только отобрала вторую позицию, но и оторвалась уже на 50 очков.

Однако конструкторы из Сильверстоуна не оставляют попыток исправить ситуацию – и к последнему летнему этапу в Зандфорте команда подготовила доработки днища и диффузора. Общая цель изменений в том, чтобы оптимизировать протекание потоков и добавить прижимной силы.

Детали понтона и днища Aston Martin Racing AMR23 Фото: Джорджо Пиола

Изменения затронули форму кромки днища, а также геометрию выпуклостей с его верхней стороны. Также чуть иную форму получил диффузор. По словам Фернандо Алонсо, который завершил квалификацию на сырой трассе с пятым результатом, новинки позитивно сказались на AMR23.

«Они сделали машину чуть быстрее, – сказал испанец на вечернем медиа-брифинге. – Мы были недостаточно сильны в нескольких компонентах: стабильности на разгоне, сцеплении в поворотах. В целом нам стало сложнее в последних гонках.

Но сейчас ситуация улучшилась. Машина едет лучше, а самое главное – данные телеметрии подтверждают эти ощущения. То, что показали продувки в трубе, мы видим и на реальной трассе. Это очень важно с прицелом на будущее».

Сравнение вариантов диффузора Aston Martin AMR23 Фото: Джонджо Пиола

А вот от еще одной новинки команде пришлось отказаться прямо по ходу Гран При. Речь о небольшом крылышке, которое крепится к задней структуре безопасности ниже фонаря (на иллюстрации в самом верху).

Оно помогает перенаправлять потоки вверх и «высасывать» воздух из диффузора. Ради установки этого крылышка пришлось даже переделать задний домкрат (новый – справа на сравнительном фото).

Увы, в четверг по ходу тренировки пит-стопов стало ясно, что от новинки возникает слишком много проблем. Чтобы не повредить ее, механику с домкратом приходилось осторожничать, что приводило к потере времени. А при попытке действовать быстрее крылышко в какой-то момент просто отломили.

После изучения ситуации команда решила вовсе отказаться от него, чтобы не расковать заминкой на пит-лейне по ходу гонки.

Детали понтона и днища Mercedes W14 Фото: Мэтт Кью Детали днища Mercedes W14 Фото: Джорджо Пиола

А что у соперников?

Ferrari в этот раз вообще не заявила ни одного обновления, а у Red Bull доработки оказались минимальными и затронули геометрию внешних кончиков плоскостей несущего крыла. Зато Mercedes переделала своей W14 крепление зеркала заднего вида, чтобы иначе взаимодействовать с протекающими в сторону заднего крыла потоками.

Также иной стала форма кромки днища, а продольный элемент, отделенный от нее прорезью в задней части, уменьшился в размерах. Наконец, конструкторы тоже чуть скорректировали форму несущего крыла.

Задняя часть McLaren MCL60 Фото: Мэтт Кью

McLaren продолжила погоню за Red Bull с точки зрения эффективности DRS. Главная плоскость заднего крыла стала почти плоской, а привод верхней плоскости конструкторы постарались сделать еще более компактным, подсмотрев кое-какие идеи у Alpine.

Также изменился переход от плоскостей к торцевым пластинам, где форма выреза призвана максимально снизить лобовое сопротивление.

На MCL60 тоже появилось новое несущее крыло – в этом случае его верхняя плоскость получила дополнительный изгиб в центральной части для повышения прижима без серьезной прибавки в лобовом сопротивлении.

Haas VF-23 на пит-лейне Фото: Мэтт Кью

Наконец, Haas продолжает героическое сражение со своей главной проблемой в нынешнем сезоне – слишком быстрым износом шин на длинной дистанции.

В попытках исправить ситуацию команда привезла в Зандфорт новое переднее крыло с интересной формой задней кромки дальнего элемента – и переделанные воздухозаборники тормозов.

Дополнительная информация: Олег Карпов, Мэтт Кью и Франко Нуньес