Технический брифинг: у Alfa Romeo С42 нашли «выдувной» диффузор

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Мы уже писали, что Alfa Romeo стала единственной командой Ф1, машина которой с запасом уложилась в новое ограничение по весу – 795 кг. На тестах в Барселоне инженеры даже имели возможность размещать в нужных местах шасси дополнительный балласт.

Однако добиться этого удалось лишь ценой снижения жесткости днища, что имело очень серьезные последствия: С42 сильно страдала от «козления», испытывала серьезные проблемы с балансом и оказалась самой медленной в пелотоне.

Попытка решить проблему, увеличив клиренс на 3 см, лишь привела к резкой потере прижимной силы, но мало помогла со всем остальным.

Как стало известно, прямо по ходу тестов инженеры пробовали усилить конструкцию с помощью полосок углепластика в ключевых местах днища – но это не принесло результата. Теперь команда переделывает эту деталь, пока FIA, как говорят, уже практически согласилась повысить минимальный вес машин до 800 кг по просьбе участников чемпионата.

Между тех, в финальный день тестов в задней части Alfa Romeo обнаружилась интересная прорезь в боковине диффузора (показана стрелкой). Некоторые поспешили сообщить, что это «выдувной диффузор», какие использовались в Ф1 десяток лет назад.

Принцип работы этого устройства в том, что поток выхлопных газов направляется в область диффузора, где разгоняет протекающие под днищем потоке и добавляет машине прижимной силы. Именно такое поведение задка особенно нравится Себастьяну Феттелю, неслучайно как раз немец четырежды выигрывал чемпионат в начале 10-х.

Выдувной диффузор Red Bull RB7, 2011 год Иллюстрация: Джорджо Пиола

В данном случае часть выхлопных газов также якобы удалось перенаправить в канал, параллельный диффузору, чтобы обеспечить схожий эффект. Разумеется, эти предположения лишены оснований – просто потому, что конструкция выхлопа прописана предельно строго, и направить часть отработанных газов мимо основного канала нет никакой возможности.

А вот вариант с дополнительным каналом для части потоков, протекающих через диффузор, вполне имеет право на существование. К сожаления, это решение не в состоянии хоть как-то компенсировать потери «сверхлегкой» машины, которую потребуется серьезно переделывать.