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Технический брифинг: только три команды привезли обновления в Катар

Спринтерский формат уик-энда и конец сезона – не лучшее сочетание, чтобы ожидать большого числа новинок. Тем удивительнее, что в этот уик-энд доработки подготовили Alpine, Alfa Romeo и AlphaTauri

Джонатан Нобл
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Задняя часть Alfa Romeo C43

Особенность нынешнего Гран При в том, что режим закрытого парка, который запрещает что-то менять в регулировках машин, вступает в силу после первой и единственной тренировки в пятницу.

Так как команды еще ни разу на привозили на «Лосаил» шасси с граунд-эффектом (в 2022-м этого этапа не было в календаре) и не имели данных об их работе, тратить время на проверку каких-то новинок в этот раз мог решиться только самый отчаянный. 

Неудивительно, что все лидеры предпочли консервативный подход, зато кое-кто из догоняющих отважился-таки привезти доработки. Впрочем, они оказались совсем незначительными.

Задняя часть Alpine A523

Задняя часть Alpine A523

Фото: Джон Нобл

В Alpine увеличили высоту вертикальной прорези в боковой стенке диффузора по соседству с задней шиной. Такой шаг призван добавить прижимной силы, особенно при малом дорожном просвете. 

Кроме того, в команде изменили геометрию крылышек в области воздухозаборника тормозов, стремясь снизить лобовое сопротивление.

Понтон и капот двигателя Alpine A523

Понтон и капот двигателя Alpine A523

Фото: Джон Нобл

Жаркие условия Катара подтолкнули многие команды изменить конфигурацию охлаждения. На А523 стало гораздо больше прорезей на боковине капота – в Alpine объяснили, что это проверка перед Гран При Мексики, который в этом смысле является самым экстремальным в сезоне. 

Сделанные изменения в известном смысле корректируют большой пакет доработок, который Alpine ранее подготовила для Гран При Сингапура. 

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Задняя часть Alfa Romeo C43

Задняя часть Alfa Romeo C43

Фото: Джон Нобл

У Alfa Romeo появились новые несущие крылья, одновременно с которыми изменилась и форма нижней части торцевых пластин. 

В швейцарском коллективе пояснили, что «обновление этой области шасси продолжается по ходу последних Гран При для повышения общей аэродинамической эффективности».

Валттери Боттас на обновленной С43 смог пробиться в финал квалификации – это произошло всего в третий раз в нынешнем сезоне. 

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Наконец, доработки AlphaTauri оказались связаны с днищем, и прежде всего его передней кромкой. 

Изменения призваны скорректировать распределение давлений и направить больше воздуха в каналы под днищем, где генерируется прижимная сила

Команда из Фаэнцы также привезла большой пакет в Сингапур, а теперь, похоже, слегка корректирует его работу. 

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