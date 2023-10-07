Технический брифинг: только три команды привезли обновления в Катар
Спринтерский формат уик-энда и конец сезона – не лучшее сочетание, чтобы ожидать большого числа новинок. Тем удивительнее, что в этот уик-энд доработки подготовили Alpine, Alfa Romeo и AlphaTauri
Особенность нынешнего Гран При в том, что режим закрытого парка, который запрещает что-то менять в регулировках машин, вступает в силу после первой и единственной тренировки в пятницу.
Так как команды еще ни разу на привозили на «Лосаил» шасси с граунд-эффектом (в 2022-м этого этапа не было в календаре) и не имели данных об их работе, тратить время на проверку каких-то новинок в этот раз мог решиться только самый отчаянный.
Неудивительно, что все лидеры предпочли консервативный подход, зато кое-кто из догоняющих отважился-таки привезти доработки. Впрочем, они оказались совсем незначительными.
Задняя часть Alpine A523
Фото: Джон Нобл
В Alpine увеличили высоту вертикальной прорези в боковой стенке диффузора по соседству с задней шиной. Такой шаг призван добавить прижимной силы, особенно при малом дорожном просвете.
Кроме того, в команде изменили геометрию крылышек в области воздухозаборника тормозов, стремясь снизить лобовое сопротивление.
Понтон и капот двигателя Alpine A523
Фото: Джон Нобл
Жаркие условия Катара подтолкнули многие команды изменить конфигурацию охлаждения. На А523 стало гораздо больше прорезей на боковине капота – в Alpine объяснили, что это проверка перед Гран При Мексики, который в этом смысле является самым экстремальным в сезоне.
Сделанные изменения в известном смысле корректируют большой пакет доработок, который Alpine ранее подготовила для Гран При Сингапура.
Задняя часть Alfa Romeo C43
Фото: Джон Нобл
У Alfa Romeo появились новые несущие крылья, одновременно с которыми изменилась и форма нижней части торцевых пластин.
В швейцарском коллективе пояснили, что «обновление этой области шасси продолжается по ходу последних Гран При для повышения общей аэродинамической эффективности».
Валттери Боттас на обновленной С43 смог пробиться в финал квалификации – это произошло всего в третий раз в нынешнем сезоне.
Детали области кокпита AlphaTauri AT04
Наконец, доработки AlphaTauri оказались связаны с днищем, и прежде всего его передней кромкой.
Изменения призваны скорректировать распределение давлений и направить больше воздуха в каналы под днищем, где генерируется прижимная сила
Команда из Фаэнцы также привезла большой пакет в Сингапур, а теперь, похоже, слегка корректирует его работу.
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Катара: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Катара
Стартовая решетка Гран При Катара Стартовая решетка Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Катара
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