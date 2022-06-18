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Формула 1 / Гран При Канады Аналитика

Технический брифинг: специальное покрытие для тормозов Red Bull

На монреальской трассе нагрузка на тормозную систему традиционно высока, потому команды ищут возможность избежать ее перегрева

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: специальное покрытие для тормозов Red Bull
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Red Bull Racing выглядит фаворитом Гран При Канады. Макс Ферстаппен стал быстрейшим в обеих пятничных сессиях, тогда как его главный соперник Шарль Леклер еще до старта оказался в догоняющих из-за штрафа за замену компонента мотора.  

Конечно, у Скудерии еще остается Карлос Сайнс, но пока тому ни разу не удавалось выигрывать квалификации. Правда, свое слово может сказать погода. Пока прогноз не позволяет утверждать, будет ли асфальт по ходу главной субботней сессии сухим, сырым или же разным на разных участках.

Впрочем, очки в любом случае разыгрываются в гонке. И для этого – как хорошо знают в той же Ferrari – машина должна быть достаточно надежной. 

Можно сказать, что у Red Bull после нескольких первых гонок вовсе не было технических проблем, однако тут важно помнить, что в Испании и Азербайджане у пилотов команды не было и необходимости атаковать от старта до финиша – быстрые сходы Леклера позволяли сбросить темп и снизить нагрузку на машину.

Потому пока не приходится говорить, что RB18 является абсолютно надежной. К тому же, Red Bull непрерывно совершенствует машину, в том числе стремясь уменьшить вес машины. На примере заднего крыла мы видели, к чему это может привести. 

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Детали передних тормозов Red Bull RB18 со старым суппортом

Детали передних тормозов Red Bull RB18 со старым суппортом

Фото: Джорджо Пиола

По ходу Гран При Канады наш эксперт Джорджо Пиола разглядел интересные технические детали, обычно скрытые от глаз под углепластиковыми кожухами-«барабанами». Речь о конструкции тормозов, призванной избежать проблем с их перегревом. 

Ранее команда заменила металлические элементы в верхней части диска, которые удерживают теплозащитный материал (тот, что грязно-оранжевого цвета на фото), более легкими углепластиковыми.

А для Монреаля Brembo подготовила новые суппорты, которые проще всего отличить по цвету. Это больше не классический неокрашенный алюминий с добавкой лития, как на верхнем фото, а куда более темный оттенок (на фото внизу).

Есть серьезные основания говорить, что это экспериментальное покрытие, которое позволяет эффективнее рассеивать тепло внутри «барабана», отводя его от механизмов и тем самым снижая риск их перегрева на гоночной дистанции.  

Детали передних тормозов Red Bull RB18 с новым суппортом

Детали передних тормозов Red Bull RB18 с новым суппортом

Фото: Джорджо Пиола

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