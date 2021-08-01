Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Alfa Romeo выберет пилотов на 2022 год к сентябрю Следующая / Алонсо предсказал аварию в первом повороте
Формула 1 / Гран При Венгрии Аналитика

Технический брифинг: секрет под «носом» Ferrari SF21

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Весьма интересное решение позволило Скудерии добавить прижимной силы в передней части машины, избежав при этом лишнего лобового сопротивления

Технический брифинг: секрет под «носом» Ferrari SF21

После сложной пятницы на «Хунгароринге» субботняя утренняя тренировка подарила болельщикам Ferrari надежду – оба пилота команды по скорости вошли в пятерку сильнейших.

Однако в квалификации Карлос Сайнс разбил машину и остался 15-м, а Шарль Леклер показал седьмое время, уступив двоим соперникам по несколько сотых. После успехов команды в Монако, на другой медленной трассе чемпионата, такой результат не назвать впечатляющим.

Читайте также:

Между тем, несмотря на нехватку темпа, на алой машине в Венгрии обнаружилось одно весьма любопытное техническое решение, которое определенно заслуживает внимания.

На иллюстрациях Джорджо Пиолы, которые показывают обычно скрытую от посторонних глаз часть машины, вы можете видеть своего рода накладку в нижней части носового обтекателя.

Она практически не видна снаружи, потому, возможно, появилась на SF21 уже какое-то время назад. Накладка имеет сложную форму и закреплена с небольшим зазором от обтекателя.

Это позволяет корректировать протекание воздушных потоков и добавить прижимной силы в передней части машины, в то же время почти не увеличивая лобовое сопротивление.

Также на иллюстрации хорошо видны смонтированные в нижней части антикрыла лазерные датчики контроля дорожного просвета. Это один из важнейших инструментов во время пятничных тренировок, он позволяет собирать данные в режиме реального времени и очень полезен при поиске настроек.

Читайте также:

 

Носовой обтекатель Ferrari SF21, вид снизу

Носовой обтекатель Ferrari SF21, вид снизу

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Поделились
Комментарии
Alfa Romeo выберет пилотов на 2022 год к сентябрю

Предыдущая новость

Alfa Romeo выберет пилотов на 2022 год к сентябрю

Следующая новость

Алонсо предсказал аварию в первом повороте

Алонсо предсказал аварию в первом повороте
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

2 ч
2
Формула 1

На болиде Ферстаппена заменили силовую установку

3 ч
3
Формула 1

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

19 ч
4
Формула 1

Ньюи заподозрил Mercedes в росте мощности мотора

3 ч
5
Формула 1

Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?

6 мин
Самое важное:
Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?
Формула 1

Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?

6мин
Онлайн. Гран При Венгрии. Гонка
Формула 1

Онлайн. Гран При Венгрии. Гонка

19мин
Норрис: Не знаю, чем еще помочь Риккардо
Формула 1

Норрис: Не знаю, чем еще помочь Риккардо

25мин
Алонсо предсказал аварию в первом повороте
Формула 1

Алонсо предсказал аварию в первом повороте

35мин
Технический брифинг: секрет под «носом» Ferrari SF21
Формула 1

Технический брифинг: секрет под «носом» Ferrari SF21

1 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Франко Нуньес
Технический брифинг: деталь Haas для 2022 года Гран При Венгрии
Формула 1

Технический брифинг: деталь Haas для 2022 года

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года
Формула 1

Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором
Формула 1

Слухи: у Ferrari возникли сложности с «супербыстрым» мотором

Ferrari Больше от
Ferrari
Авария Сайнса в квалификации: фото, видео и причины вылета Гран При Венгрии
Формула 1

Авария Сайнса в квалификации: фото, видео и причины вылета

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях Гран При Венгрии
Формула 1

Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях

Сайнсу поставили новый мотор. За следующий он получит штраф Гран При Великобритании
Формула 1

Сайнсу поставили новый мотор. За следующий он получит штраф

Самое читаемое Сегодня

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

На болиде Ферстаппена заменили силовую установку
Формула 1 Формула 1

На болиде Ферстаппена заменили силовую установку

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно
Формула 1 Формула 1

Штайнер сменил тон: Шумахер бьет машины слишком часто и сильно

Ньюи заподозрил Mercedes в росте мощности мотора
Формула 1 Формула 1

Ньюи заподозрил Mercedes в росте мощности мотора

Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?
Формула 1 Формула 1

Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?

Алонсо предсказал аварию в первом повороте
Формула 1 Формула 1

Алонсо предсказал аварию в первом повороте

Вот это да: похоже, у Red Bull и правда бутылка в носу
Формула 1 Формула 1

Вот это да: похоже, у Red Bull и правда бутылка в носу

Технический брифинг: секрет под «носом» Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: секрет под «носом» Ferrari SF21

Самое важное:

Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?
Формула 1 Формула 1

Мотор Ферстаппена в порядке. Зачем же его заменили?

Онлайн. Гран При Венгрии. Гонка
Формула 1 Формула 1

Онлайн. Гран При Венгрии. Гонка

Норрис: Не знаю, чем еще помочь Риккардо
Формула 1 Формула 1

Норрис: Не знаю, чем еще помочь Риккардо

Алонсо предсказал аварию в первом повороте
Формула 1 Формула 1

Алонсо предсказал аварию в первом повороте

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.