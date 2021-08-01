Технический брифинг: секрет под «носом» Ferrari SF21

После сложной пятницы на «Хунгароринге» субботняя утренняя тренировка подарила болельщикам Ferrari надежду – оба пилота команды по скорости вошли в пятерку сильнейших.

Однако в квалификации Карлос Сайнс разбил машину и остался 15-м, а Шарль Леклер показал седьмое время, уступив двоим соперникам по несколько сотых. После успехов команды в Монако, на другой медленной трассе чемпионата, такой результат не назвать впечатляющим.

Между тем, несмотря на нехватку темпа, на алой машине в Венгрии обнаружилось одно весьма любопытное техническое решение, которое определенно заслуживает внимания.

На иллюстрациях Джорджо Пиолы, которые показывают обычно скрытую от посторонних глаз часть машины, вы можете видеть своего рода накладку в нижней части носового обтекателя.

Она практически не видна снаружи, потому, возможно, появилась на SF21 уже какое-то время назад. Накладка имеет сложную форму и закреплена с небольшим зазором от обтекателя.

Это позволяет корректировать протекание воздушных потоков и добавить прижимной силы в передней части машины, в то же время почти не увеличивая лобовое сопротивление.

Также на иллюстрации хорошо видны смонтированные в нижней части антикрыла лазерные датчики контроля дорожного просвета. Это один из важнейших инструментов во время пятничных тренировок, он позволяет собирать данные в режиме реального времени и очень полезен при поиске настроек.

Носовой обтекатель Ferrari SF21, вид снизу Иллюстрация: Джорджо Пиола