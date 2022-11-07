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Формула 1 Аналитика

Технический брифинг: секрет McLaren, который помог Риккардо в Мехико

В Мехико на оранжевых машинах появилась интересная новинка, оказавшаяся очень полезной в борьбе с Alpine

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: секрет McLaren, который помог Риккардо в Мехико
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Сражение за четвертую строчку Кубка конструкторов идет уже давно, очень упорно и с переменным успехом. За два этапа до конца сезона Alpine опережает McLaren на семь очков. Французы продолжают страдать от надежности своих машин, не всегда имея возможность воспользоваться их скоростью.

Тем временем, внезапным козырем британской команды стал Даниэль Риккардо, напомнивший в Мехико о своих лучших качествах. Получив на финальный отрезок мягкие шины гонщик за 27 кругов не просто прорвался с 13-го на седьмое место, но и создал достаточный отрыв, чтобы компенсировать назначенный ему 10-секундный штраф.

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Между тем, несмотря на позднюю осень, McLaren продолжает тратить ресурсы на доработку машины. И яркое выступление Риккардо на трассе братьев оказалось возможным в том числе благодаря обновлениям, которые MCL36 получила на том Гран При.

Задняя подвеска McLaren MCL36

Задняя подвеска McLaren MCL36

Фото: Джорджо Пиола

На внутренней стороне узла крепления задних колес – там, где обычно находятся лишь воздухозаборники охлаждения – конструкторы McLaren разместили каскад небольших крылышек, призванных добавить прижима в разреженном воздухе на высоте 2200 метров над уровнем моря. 

Доработка является «адресной» и едва ли будет использоваться на оставшихся этапах. Но в том числе и благодаря ей Риккардо смог проехать со старта на составе Medium на восемь кругов больше, чем перед стартом рекомендовала Pirelli. Шинники говорили, что пит-стоп надо делать никак не позже 35-го круга. Даниэль поехал в боксы, когда завершил 43-й. 

Дополнительный прижим позволил снизить скольжения в поворотах и увеличить ресурс резины. Это дало возможность поставить на второй отрезок «быстрые» слики Soft и без проблем атаковать на них еще 27 кругов. 

Увеличенные воздухозаборники передних тормозов McLaren MCL36, Гран При Мексики

Увеличенные воздухозаборники передних тормозов McLaren MCL36, Гран При Мексики

Фото: Джорджо Пиола

Кроме того, Риккардо отметил уверенное поведение машины на торможениях, что позволяло ему атаковать и обгонять соперников. Для этого в McLaren увеличили размеры передних тормозных воздухозаборников (для сравнения – вот какими крошечными они были летом на жарком Гран При Франции). 

Как тут не вспомнить, что для Alpine французская гонка закончилась сходом Фернандо Алонсо из-за очередных проблем с силовой установкой

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