Технический брифинг: решения команд для трассы в Мехико
Особенности трассы братьев Родгигес, расположенной на высоте свыше 2 км над уровнем моря, потребовали от конструкторов уделить особое внимание вопросам охлаждения.
Гран При Мексики является самым высотным этапом в календаре Формулы 1. Из-за этого плотность воздуха здесь ниже – разница с традиционными условиями составляет примерно 0,3 килограмма на один кубический метр или 25%.
Прежде в условиях разреженного воздуха силовые установки ощутимо теряли в мощности. Нынешние двигатели почти не испытывают таких проблем, так как турбина позволяет накачивать в цилиндры столько воздуха, сколько потребуется. Правда, при этом возрастает нагрузка на нее и как следствие – вероятность перегрева.
При этом разреженный воздух гораздо хуже отводит тепло, потому нагрузка на систему охлаждения в Мехико традиционно высока. Чтобы избежать проблем, команды применяют различные технические ухищрения.
Как видно на фото, Red Bull привезла в Мехико новые капоты двигателей RB15 с крупными отверстиями в задней части, которые предназначены для отвода горячего воздуха из понтонов. Это максимальный размер вентиляционных отверстий, которые можно было наблюдать у Red Bull в этом году.
Заднее антикрыло Ferrari SF90
Фото: Джорджо Пиола
Другой отличительной особенностью Гран При Мексики является аэродинамическая конфигурация машин. В менее плотном воздухе снижаются как лобовое сопротивление, так и прижимная сила. Именно здесь год назад Эстебан Окон разогнался до 364,9 км/ч – это больше, чем в Монце.
При этом, как иллюстрирует кадр Джорджо Пиолы, углы атаки крыльев вовсе не являются предельно малыми.
Также примечательно, что плоскости заднего крыла Ferrari имеет простую форму без каких-либо сужений по краям. Этот прием обычно используется для обеспечения компромисса между прижимом и сопротивлением, но в Мексике подобное просто не нужно.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Джейк Боксалл-Легг
Технический брифинг: решения команд для трассы в Мехико
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