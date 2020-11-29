Технический брифинг: Renault испытала днище 2021 года

Стремясь снизить аэродинамическую нагрузку ради исключения проблем с шинами, организаторы Ф1 с будущего сезона решили изменить параметры днища, отрезав от него участок перед задними колесами.

Так как в остальном машины останутся по сути неизменными, в последних Гран При команды нередко экспериментируют с прицелом на будущее. А уж в Бахрейне, куда Pirelli привезла для испытаний доработанные слики, это было особенно уместно.

В Renault по ходу первой тренировки в Сахире снабдили машину Даниэля Риккардо «подрезанным» днищем, которое хорошо видно на нашем фото.

Вырез соответствует регламенту будущего сезона: он начинается в 1800 мм впереди оси задних колес и достигает максимальной ширины 175 мм.

Понятно, что на RS20 стояло лишь днище 2020 года, подрезанное необходимым образом – новая деталь наверняка будет несколько иной. Но если учесть запрет на какие-либо прорези или надрезы у края, разница едва ли будет очень велика.

Ранее, еще на этапе в Спа, схожие эксперименты проводила McLaren. Позже этим вопросом также занимались Ferrari и Red Bull.

Отдельно отметим, что Renault проводила испытания на машине Риккардо – даже несмотря на то, что после завершения нынешнего сезона тот перейдет в McLaren и явно захватит с собой полезные данные о поведении машины с подрезанным днищем.