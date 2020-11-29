Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: Renault испытала днище 2021 года
В пятницу утром на RS20 Даниэля Риккардо можно было заметить решение, которое станет обязательным со следующего сезона
Стремясь снизить аэродинамическую нагрузку ради исключения проблем с шинами, организаторы Ф1 с будущего сезона решили изменить параметры днища, отрезав от него участок перед задними колесами.
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Так как в остальном машины останутся по сути неизменными, в последних Гран При команды нередко экспериментируют с прицелом на будущее. А уж в Бахрейне, куда Pirelli привезла для испытаний доработанные слики, это было особенно уместно.
В Renault по ходу первой тренировки в Сахире снабдили машину Даниэля Риккардо «подрезанным» днищем, которое хорошо видно на нашем фото.
Вырез соответствует регламенту будущего сезона: он начинается в 1800 мм впереди оси задних колес и достигает максимальной ширины 175 мм.
Понятно, что на RS20 стояло лишь днище 2020 года, подрезанное необходимым образом – новая деталь наверняка будет несколько иной. Но если учесть запрет на какие-либо прорези или надрезы у края, разница едва ли будет очень велика.
Ранее, еще на этапе в Спа, схожие эксперименты проводила McLaren. Позже этим вопросом также занимались Ferrari и Red Bull.
Отдельно отметим, что Renault проводила испытания на машине Риккардо – даже несмотря на то, что после завершения нынешнего сезона тот перейдет в McLaren и явно захватит с собой полезные данные о поведении машины с подрезанным днищем.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Местонахождение
|Международный автодром Бахрейна
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Франко Нуньес