Технический брифинг: Red Bull уменьшила входные отверстия в понтонах
Чемпионская команда Ф1 изящно дала понять соперникам, что те могут расстаться с надеждами догнать ее RB19
Двукратный перевес по очкам в Кубке конструкторов наглядно демонстрирует расстановку сил в нынешнем пелотоне Ф1. Пока остальные топ-команды сражаются за места, начиная со второго, Red Bull усилиями Макса Ферстаппена движется от победы в победе.
Шасси RB19 эффективно работает в любых условиях и на любой трассе, хотя и эволюционирует не слишком быстро из-за ограничения на доработки, наложенные на команду за превышение лимита бюджетов в 2021 году.
При этом, хоть Red Bull и ограничена в ресурсах, она продолжает улучшать и без того почти безупречную машину. В Венгрию на RB19 появились доработанные понтоны, главным отличием которых являются еще более компактные, чем прежде, входные отверстия для воздуха.
Увидеть их можно на кадрах, сделанных в четверг на «Хунгароринге» Джорджо Пиолой.
Технические детали Red Bull RB19
Фото: Джорджо Пиола
Возможность сделать такой шаг и увеличить критически важный «подрез» для воздуха появилась после того, как стали понятны резервы силовой установки Honda по охлаждению.
Соперникам невольно помогли конструкторы Aston Martin – они привезли в Канаду обновления, включая более компактные воздухозаборники. Теперь по тому же пути пошли и в Милтон-Кинсе.
Верхняя часть входного отверстия осталась на прежнем месте, а вот нижнюю приподняли выше – так, что объем поступающего к радиаторам воздуха сократился почти вдвое.
Примечательно, что сделали это накануне этапа в жаркой Венгрии, где требования к эффективности охлаждения традиционно высоки. Возможно, на этом этапе прибавка в скорости за счет обновлений окажется не самой серьезной, но вот на быстрых трассах, куда Ф1 приедет в скором времени, возможность направить вдоль днища дополнительный воздух к диффузору обещает принести много пользы.
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