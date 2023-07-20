Технический брифинг: Red Bull уменьшила входные отверстия в понтонах

Двукратный перевес по очкам в Кубке конструкторов наглядно демонстрирует расстановку сил в нынешнем пелотоне Ф1. Пока остальные топ-команды сражаются за места, начиная со второго, Red Bull усилиями Макса Ферстаппена движется от победы в победе.

Шасси RB19 эффективно работает в любых условиях и на любой трассе, хотя и эволюционирует не слишком быстро из-за ограничения на доработки, наложенные на команду за превышение лимита бюджетов в 2021 году.

При этом, хоть Red Bull и ограничена в ресурсах, она продолжает улучшать и без того почти безупречную машину. В Венгрию на RB19 появились доработанные понтоны, главным отличием которых являются еще более компактные, чем прежде, входные отверстия для воздуха.

Увидеть их можно на кадрах, сделанных в четверг на «Хунгароринге» Джорджо Пиолой.

Технические детали Red Bull RB19 Фото: Джорджо Пиола

Возможность сделать такой шаг и увеличить критически важный «подрез» для воздуха появилась после того, как стали понятны резервы силовой установки Honda по охлаждению.

Соперникам невольно помогли конструкторы Aston Martin – они привезли в Канаду обновления, включая более компактные воздухозаборники. Теперь по тому же пути пошли и в Милтон-Кинсе.

Верхняя часть входного отверстия осталась на прежнем месте, а вот нижнюю приподняли выше – так, что объем поступающего к радиаторам воздуха сократился почти вдвое.

Примечательно, что сделали это накануне этапа в жаркой Венгрии, где требования к эффективности охлаждения традиционно высоки. Возможно, на этом этапе прибавка в скорости за счет обновлений окажется не самой серьезной, но вот на быстрых трассах, куда Ф1 приедет в скором времени, возможность направить вдоль днища дополнительный воздух к диффузору обещает принести много пользы.