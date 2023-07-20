Больше
Предыдущая / «Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится Следующая / «Нелепо думать о таком». Перес прокомментировал слухи о своей замене на Риккардо
Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Технический брифинг: Red Bull уменьшила входные отверстия в понтонах

Чемпионская команда Ф1 изящно дала понять соперникам, что те могут расстаться с надеждами догнать ее RB19

Франко Нуньес
Автор:
Соавтор:
Джорджо Пиола
Red Bull RB19 Макса Ферстаппена в гараже

Двукратный перевес по очкам в Кубке конструкторов наглядно демонстрирует расстановку сил в нынешнем пелотоне Ф1. Пока остальные топ-команды сражаются за места, начиная со второго, Red Bull усилиями Макса Ферстаппена движется от победы в победе. 

Шасси RB19 эффективно работает в любых условиях и на любой трассе, хотя и эволюционирует не слишком быстро из-за ограничения на доработки, наложенные на команду за превышение лимита бюджетов в 2021 году. 

При этом, хоть Red Bull и ограничена в ресурсах, она продолжает улучшать и без того почти безупречную машину. В Венгрию на RB19 появились доработанные понтоны, главным отличием которых являются еще более компактные, чем прежде, входные отверстия для воздуха. 

Увидеть их можно на кадрах, сделанных в четверг на «Хунгароринге» Джорджо Пиолой. 

Технические детали Red Bull RB19

Технические детали Red Bull RB19

Фото: Джорджо Пиола

Возможность сделать такой шаг и увеличить критически важный «подрез» для воздуха появилась после того, как стали понятны резервы силовой установки Honda по охлаждению.

Соперникам невольно помогли конструкторы Aston Martin – они привезли в Канаду обновления, включая более компактные воздухозаборники. Теперь по тому же пути пошли и в Милтон-Кинсе.

Верхняя часть входного отверстия осталась на прежнем месте, а вот нижнюю приподняли выше – так, что объем поступающего к радиаторам воздуха сократился почти вдвое.

Примечательно, что сделали это накануне этапа в жаркой Венгрии, где требования к эффективности охлаждения традиционно высоки. Возможно, на этом этапе прибавка в скорости за счет обновлений окажется не самой серьезной, но вот на быстрых трассах, куда Ф1 приедет в скором времени, возможность направить вдоль днища дополнительный воздух к диффузору обещает принести много пользы. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

«Я не попадусь в ту же ловушку». Риккардо заверил, что история McLaren не повторится

«Нелепо думать о таком». Перес прокомментировал слухи о своей замене на Риккардо
Франко Нуньес Больше от
Франко Нуньес
Технический анализ: новинки, которые помогли Ferrari в Австрии

Технический анализ: новинки, которые помогли Ferrari в Австрии

Формула 1
Гран При Австрии

Технический анализ: новинки, которые помогли Ferrari в Австрии Технический анализ: новинки, которые помогли Ferrari в Австрии

Технический брифинг: новое днище McLaren оказалось похожим на Aston Martin

Технический брифинг: новое днище McLaren оказалось похожим на Aston Martin

Формула 1
Гран При Австрии

Технический брифинг: новое днище McLaren оказалось похожим на Aston Martin Технический брифинг: новое днище McLaren оказалось похожим на Aston Martin

Почему новинки Ferrari не сработали в Барселоне? Вассер объяснил

Почему новинки Ferrari не сработали в Барселоне? Вассер объяснил

Формула 1
Гран При Австрии

Почему новинки Ferrari не сработали в Барселоне? Вассер объяснил Почему новинки Ferrari не сработали в Барселоне? Вассер объяснил

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

Формула 1

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull

Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull

Формула 1

Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull Перес или Риккардо? Хорнер рассказал о будущем Red Bull

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

Формула 1

«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо «Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

Самое важное:

Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина

Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина Фотофакт: Хюлькенберг перекрасился в радикального блондина

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

F1 Формула 1

Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull Льюис об увольнении де Вриса: Узнаю подход Red Bull

Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч

Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч

F1 Формула 1

Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч Чемпион Ф1 стал жертвой воров и потерял ценностей на $300 тысяч

Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes

Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes

F1 Формула 1
Гран При Венгрии

Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes Хэмилтон отказался от продолжения переговоров с Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.