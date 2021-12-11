Технический брифинг: Red Bull пришлось экономить запчасти

Завершение очередного сезона Ф1 проходит под знаком подготовки к переходу на совершенно новый регламент с граунд-эффектом. Правила изменятся настолько радикально, что нынешние детали просто не понадобятся командам в будущем. Неудивительно, что в таких условиях никто не создает большой запас запчастей, поскольку это стало бы бесполезной тратой ресурсов.

Обратной стороной такого подхода является ограниченное количество деталей на случай ремонта машин после каких-то происшествий на трассе.

Неделю назад в Джидде Серхио Перес столкнулся после очередного рестарта с Шарлем Леклером и выбыл из борьбы.

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Повреждения Red Bull мексиканца оказались не самыми серьезными, однако переднее крыло лишилось двух дальних закрылков с правой стороны.

Вместо того, чтобы менять элемент целиком, в команде предпочли изготовить недостающие детали из углепластика и поставить на машину. Как показывает фото Джорджо Пиолы, элементы даже не стали красить.

При этом на их внутренние кончики все же нанесли рекламные стикеры – небольшие фрагменты от буквы d в названии производителя энергетических напитков.

Такой подход наверняка одобрили механики, которым не пришлось тратить время на покрытие закрылков фирменным темно-синим цветом. В конце долгого и изматывающего сезона никому не хочется заниматься лишней работой.