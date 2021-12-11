Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / 19 гонщиков Ф1 призвали привиться от коронавируса Следующая / Хэмилтон на 0,2 секунды превзошел Макса в FP3 в Абу-Даби
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Аналитика

Технический брифинг: Red Bull пришлось экономить запчасти

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

В команде отремонтировали переднее крыло на машине Серхио Переса подручными средствами

Технический брифинг: Red Bull пришлось экономить запчасти

Завершение очередного сезона Ф1 проходит под знаком подготовки к переходу на совершенно новый регламент с граунд-эффектом. Правила изменятся настолько радикально, что нынешние детали просто не понадобятся командам в будущем. Неудивительно, что в таких условиях никто не создает большой запас запчастей, поскольку это стало бы бесполезной тратой ресурсов. 

Обратной стороной такого подхода является ограниченное количество деталей на случай ремонта машин после каких-то происшествий на трассе.

Неделю назад в Джидде Серхио Перес столкнулся после очередного рестарта с Шарлем Леклером и выбыл из борьбы.

Читайте также:

Повреждения Red Bull мексиканца оказались не самыми серьезными, однако переднее крыло лишилось двух дальних закрылков с правой стороны. 

Вместо того, чтобы менять элемент целиком, в команде предпочли изготовить недостающие детали из углепластика и поставить на машину. Как показывает фото Джорджо Пиолы, элементы даже не стали красить.  

При этом на их внутренние кончики все же нанесли рекламные стикеры – небольшие фрагменты от буквы d в названии производителя энергетических напитков. 

Такой подход наверняка одобрили механики, которым не пришлось тратить время на покрытие закрылков фирменным темно-синим цветом. В конце долгого и изматывающего сезона никому не хочется заниматься лишней работой. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
19 гонщиков Ф1 призвали привиться от коронавируса
Предыдущая новость

19 гонщиков Ф1 призвали привиться от коронавируса
Следующая новость

Хэмилтон на 0,2 секунды превзошел Макса в FP3 в Абу-Даби

Хэмилтон на 0,2 секунды превзошел Макса в FP3 в Абу-Даби
Загрузить комментарии
Больше от
Франко Нуньес
Технический анализ: эксперименты Red Bull с задним крылом Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Технический анализ: эксперименты Red Bull с задним крылом

Технический анализ: как FIA по-новому проверяет гибкость крыльев Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Технический анализ: как FIA по-новому проверяет гибкость крыльев

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull для Джидды Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Технический брифинг: заднее крыло Red Bull для Джидды

Серхио Перес Больше от
Серхио Перес
Перес: У болидов Red Bull были абсолютно разные настройки Гран При Абу-Даби
Формула 1

Перес: У болидов Red Bull были абсолютно разные настройки

Перес не стал винить Леклера в аварии Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Перес не стал винить Леклера в аварии

Перес назвал трассу в Джидде «бессмысленно опасной» Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Перес назвал трассу в Джидде «бессмысленно опасной»

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Херберт попробовал устроить переговоры Макса и Льюиса. Ему отказали Гран При Абу-Даби
Формула 1

Херберт попробовал устроить переговоры Макса и Льюиса. Ему отказали

Sky Sports показал рекламу с аварией Макса. В RB недовольны
Формула 1

Sky Sports показал рекламу с аварией Макса. В RB недовольны

Хэмилтон и Ферстаппен оценили новую конфигурацию «Яс-Марины» Гран При Абу-Даби
Формула 1

Хэмилтон и Ферстаппен оценили новую конфигурацию «Яс-Марины»

Самое важное:

Херберт попробовал устроить переговоры Макса и Льюиса. Ему отказали
Формула 1 Формула 1

Херберт попробовал устроить переговоры Макса и Льюиса. Ему отказали

Хэмилтон на 0,2 секунды превзошел Макса в FP3 в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон на 0,2 секунды превзошел Макса в FP3 в Абу-Даби

Технический брифинг: Red Bull пришлось экономить запчасти
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: Red Bull пришлось экономить запчасти

19 гонщиков Ф1 призвали привиться от коронавируса
Формула 1 Формула 1

19 гонщиков Ф1 призвали привиться от коронавируса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.