Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: прорезь под кокпитом Red Bull RB18
Эту деталь наши эксперты заметили почти случайно. Между тем, она очень многое позволила узнать о компоновке шасси
По ходу тестов в Барселоне у любителей гоночной техники едва ли хватило времени, чтобы рассмотреть в деталях каждую из машин. Неожиданных и примечательных решений после смены регламента оказалось так много, что какие-то мелочи в первый момент просто ускользнули от внимания.
Уже после завершения заездов, изучая отснятые кадры, Джорджо Пиола обнаружил вертикальную прорезь в нижней части шасси над передней кромкой днища – она показана стрелкой на фото.
Регламент допускает делать подобные прорези в этой области машины – они нужны для поступления охлаждающего воздуха в кокпит пилота или к расположенным по соседству батареям системы ERS.
Разумеется, в окрестностях каталонской столицы, где за все время тестов температура не поднималась выше +18 градусов, никакое дополнительное охлаждение гонщикам не требовалось. А вот батареям, похоже, очень даже.
Дело в том, что прежде накопители энергии и контрольная электроника в машинах Ф1 располагались в понтонах на самом днище, под радиаторами – поскольку они весьма тяжелые. Сейчас это место заняли тоннели Вентури, потому элементы пришлось переносить ближе к оси машины.
Особенность их работы в том, что постоянная передача энергии приводит к существенному нагреву, потому вопрос охлаждения имеет первостепенную важность. Потому на тестах можно было видеть непривычную картину: когда машина заезжает на пит-лейн, механики сразу устанавливают фены-охладители – обычно они используются для понтонов и верхнего воздухозаборника – под машину.
Фен для охлаждения под Red Bull RB18
Фото: Джорджо Пиола
Интересно, что первоначально прорези под кокпитом Red Bull RB18 отдавали совсем другую роль: считалось, что в этом месте команда может расположить лазерный сенсор, который измеряет дорожный просвет. Его показания имели бы очень важную роль для борьбы с вертикальными колебаниями машины на прямой.
Mercedes W13: si raffreddano le centraline
Photo by: Giorgio Piola
Aston Martin AMR22 col ventilatore per raffreddare l'elettronica
Photo by: Giorgio Piola
Но использование фенов доказало, что дело именно в охлаждении. Примечательно, что похожим образом действовали и другие команды – как видно на этих фото Mercedes W13 и Martin AMR22.
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