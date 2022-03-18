Технический брифинг: почему у Alpine разлетелся понтон

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Возможность еще до старта первого Гран При разобраться с работой машины в жарких условиях сахирской пустыни принесла командам много пользы. В Alpine, обнаружив недостаточную эффективность системы охлаждения, оперативно скорректировали переделали форму понтонов.

К старту уик-энда подготовили новую версию, которая получила иную форму внешней части. Вместо гладкого ската у старой конфигурации (на фото внизу) теперь хорошо видно выступающий вверх угол (возле буквы Т в рекламном стикере).

Суть нового понтона в том, чтобы за счет эффекта Коанда помогать «вытягивать» горячий воздух через вентиляционные отверстия. Однако история новинки оказалась короткой: почти сразу после выезда на трассу в первой тренировке панель понтона сорвало с машины Эстебана Окона, и его обломки разлетелись по стартовой прямой.

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В команде сообщили, что проведут анализ, но на его время – как минимум до конца пятницы – вернутся к старой версии.

Можно предположить, что причиной разрушения понтона стало иное распределение давления за счет изменения картины протекания потоков. Впрочем, возможна и совсем простая история: кто-то из механиков забыл зафиксировать одно из креплений, и деталь сорвало потоком воздуха. В результате охлаждение резко улучшилось – но едва ли это устроило команду

Форма понтона Alpine A522 на предсезонных тестах Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Среди других изменений Alpine по сравнению с тестами можно отметить чуть иную геометрию кромки днища, а также увеличение угла атаки верхней плоскости заднего крыла. Скорее всего, после анализа данных в Энстоуне пришли к выводу, что стоит добавить прижимной силы на задок А522.

Детали Alpine F1 A522 Фото: Эрик Юниус