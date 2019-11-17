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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Бразилии / Аналитика

Технический брифинг: переднее крыло Red Bull RB15 с прицелом на 2020 год

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Технический брифинг: переднее крыло Red Bull RB15 с прицелом на 2020 год
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола
17 нояб. 2019 г., 16:07

По ходу тренировок в Сан-Паулу Макс Ферстаппен опробовал элемент, вся философия которого противоречит многолетнему подходу конструкторов из Милтон-Кинса – прежде они делали ставку на прижимную силу, теперь же попробовали снизить лобовое сопротивление.

Отличный круг принес Ферстаппену поул на «Интерлагосе» – для пилота он стал уже вторым в нынешнем сезоне. Трасса в Сан-Паулу отлично подходит машине RB15, и голландец смог использовать ее потенциал.

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Между тем, по ходу тренировок имело место событие, которое можно назвать знаковым для Red Bull Racing. Готовясь к сезону 2020 года, команда привезла на «Интерлагос» две версии переднего крыла. Одно из них, которого мы еще не видели прежде, явно было разработано под воздействием идей Ferrari. 

В нынешнем сезоне вся концепция Скудерии строится на том, чтобы как можно активнее перенаправлять воздушные потоки, попадающие на крыло, наружу – чтобы они обтекали колеса с внешней стороны. 

Как оказалось, этот подход имеет как плюсы, так и минусы по сравнению с вариантом Mercedes, нацеленным на создание прижимной силы. 

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Новинку Red Bull отличают сильно изогнутая вверх передняя кромка главной плоскости и решение каскада, сильно опускающегося вниз в верхней части и дополненного изгибом наружу торцевой пластины – это оставляет больше места для протекания воздуха. 

После проведенных испытаний крыло больше не появлялось на машине – поул Макс выиграл с классической версией элемента. 

Слайдер
Список

Старая версия крыла на машине Александра Элбона

Старая версия крыла на машине Александра Элбона
1/2

Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Новая версия крыла на машине Макса Ферстаппена

Новая версия крыла на машине Макса Ферстаппена
2/2

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Местонахождение Интерлагос
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Франко Нуньес

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