Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: переднее крыло Red Bull RB15 с прицелом на 2020 год
По ходу тренировок в Сан-Паулу Макс Ферстаппен опробовал элемент, вся философия которого противоречит многолетнему подходу конструкторов из Милтон-Кинса – прежде они делали ставку на прижимную силу, теперь же попробовали снизить лобовое сопротивление.
Отличный круг принес Ферстаппену поул на «Интерлагосе» – для пилота он стал уже вторым в нынешнем сезоне. Трасса в Сан-Паулу отлично подходит машине RB15, и голландец смог использовать ее потенциал.
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Между тем, по ходу тренировок имело место событие, которое можно назвать знаковым для Red Bull Racing. Готовясь к сезону 2020 года, команда привезла на «Интерлагос» две версии переднего крыла. Одно из них, которого мы еще не видели прежде, явно было разработано под воздействием идей Ferrari.
В нынешнем сезоне вся концепция Скудерии строится на том, чтобы как можно активнее перенаправлять воздушные потоки, попадающие на крыло, наружу – чтобы они обтекали колеса с внешней стороны.
Как оказалось, этот подход имеет как плюсы, так и минусы по сравнению с вариантом Mercedes, нацеленным на создание прижимной силы.
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Новинку Red Bull отличают сильно изогнутая вверх передняя кромка главной плоскости и решение каскада, сильно опускающегося вниз в верхней части и дополненного изгибом наружу торцевой пластины – это оставляет больше места для протекания воздуха.
После проведенных испытаний крыло больше не появлялось на машине – поул Макс выиграл с классической версией элемента.
Старая версия крыла на машине Александра Элбона
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Новая версия крыла на машине Макса Ферстаппена
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Интерлагос
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Франко Нуньес
Технический брифинг: переднее крыло Red Bull RB15 с прицелом на 2020 год
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