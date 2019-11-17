Технический брифинг: переднее крыло Red Bull RB15 с прицелом на 2020 год

Отличный круг принес Ферстаппену поул на «Интерлагосе» – для пилота он стал уже вторым в нынешнем сезоне. Трасса в Сан-Паулу отлично подходит машине RB15, и голландец смог использовать ее потенциал.

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Между тем, по ходу тренировок имело место событие, которое можно назвать знаковым для Red Bull Racing. Готовясь к сезону 2020 года, команда привезла на «Интерлагос» две версии переднего крыла. Одно из них, которого мы еще не видели прежде, явно было разработано под воздействием идей Ferrari.

В нынешнем сезоне вся концепция Скудерии строится на том, чтобы как можно активнее перенаправлять воздушные потоки, попадающие на крыло, наружу – чтобы они обтекали колеса с внешней стороны.

Как оказалось, этот подход имеет как плюсы, так и минусы по сравнению с вариантом Mercedes, нацеленным на создание прижимной силы.

Новинку Red Bull отличают сильно изогнутая вверх передняя кромка главной плоскости и решение каскада, сильно опускающегося вниз в верхней части и дополненного изгибом наружу торцевой пластины – это оставляет больше места для протекания воздуха.

После проведенных испытаний крыло больше не появлялось на машине – поул Макс выиграл с классической версией элемента.