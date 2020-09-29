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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При России / Аналитика

Технический брифинг: переднее крыло Mercedes W11

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Технический брифинг: переднее крыло Mercedes W11
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола

Очередной успех чемпионов мира в Сочи подтвердил, что именно их машина остается лучшей в пелотоне. При этом ее эволюция не останавливается

Умение дорабатывать свою технику по ходу чемпионата всегда было сильной стороной конструкторского штаба в Брэкли. Уже который год Mercedes не просто едет быстрее всех, но и ощутимо ускоряется по ходу чемпионата. 

В Сочи мы увидели на машинах обладателя поула Льюиса Хэмилтона и победителя гонки Валттери Боттаса новое переднее крыло. Оно является сочетанием двух версий, которые уже появлялись на W11 прежде. 

К Муджелло команда подготовила обновления крыла (сверху на иллюстрации), а к Сочи дополнила их опциями для высокого уровня прижимной силы, которые ранее уже использовались на Гран При Испании. 

Изменения затронули два дальних закрылка каскада: их кончики были подрезаны, а самый дальний элемент вообще был существенно укорочен, чтобы предыдущий получил горизонтальную прорезь с внутренней стороны. 

Правила Ф1 разрешают иметь только четыре внутренних кончика, и таким образом Mercedes остается в рамках регламента. 

Все эти изменения добавили прижимной силы в передней части машины и сказались на формировании в этой области вихря Y250, который получил чуть более оптимальные параметры для протекания вдоль шасси в сторону дефлекторов. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Технический анализ
Местонахождение Сочи Автодром
Команды Mercedes
Автор Франко Нуньес

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