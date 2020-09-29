Технический брифинг: переднее крыло Mercedes W11

Умение дорабатывать свою технику по ходу чемпионата всегда было сильной стороной конструкторского штаба в Брэкли. Уже который год Mercedes не просто едет быстрее всех, но и ощутимо ускоряется по ходу чемпионата.

В Сочи мы увидели на машинах обладателя поула Льюиса Хэмилтона и победителя гонки Валттери Боттаса новое переднее крыло. Оно является сочетанием двух версий, которые уже появлялись на W11 прежде.

К Муджелло команда подготовила обновления крыла (сверху на иллюстрации), а к Сочи дополнила их опциями для высокого уровня прижимной силы, которые ранее уже использовались на Гран При Испании.

Изменения затронули два дальних закрылка каскада: их кончики были подрезаны, а самый дальний элемент вообще был существенно укорочен, чтобы предыдущий получил горизонтальную прорезь с внутренней стороны.

Правила Ф1 разрешают иметь только четыре внутренних кончика, и таким образом Mercedes остается в рамках регламента.

Все эти изменения добавили прижимной силы в передней части машины и сказались на формировании в этой области вихря Y250, который получил чуть более оптимальные параметры для протекания вдоль шасси в сторону дефлекторов.