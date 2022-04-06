Технический брифинг: переднее крыло Mercedes для Мельбурна

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Смена регламента Ф1 стала сложным испытанием для Mercedes. Чемпионская команда утратила статус фаворита и вынуждена разбираться с проблемами своей машиной, которая ведет себя на трассе нервно и не позволяет угнаться за соперниками из Ferrari и Red Bull, которые сражаются за победы.

В Mercedes уже говорили, что серьезные обновления, способные изменить ситуацию к лучшему, будут готовы не раньше Имолы. Однако и в этот уик-энд в Мельбурне конфигурация W13 будет не в точности такой же, как на прошлом Гран При в Джидде.

На пит-лейне трассы в Альберт-парке можно увидеть новое переднее крыло для машины Джорджа Расселла. В сравнении с прежней версией (на фото ниже) два дальних закрылка модифицированы таким образом, чтобы открыть больше места для протекания воздуха и тем самым уменьшить лобовое сопротивление.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13, на Гран При Саудовской Аравии Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

В Джидде, как легко видеть, задняя кромка дальнего закрылка имеет форму плавной арки, тогда как для Австралии в ней сделали пару вырезов. Чуть иным стало и сопряжение с носовым обтекателем.

Именно лобовое сопротивление остается для Mercedes главной проблемой. Чтобы стабилизировать машину и избавить ее от колебаний, команде пришлось добавить прижимной силы, из-за чего скорость на прямых заметно упала.

Пока серьезные обновления, которые выправят ситуацию, еще не готовы, в ход пошли более простые и дешевые методы.

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