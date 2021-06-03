Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Технический анализ Джорджо Пиолы
Топик

Технический анализ Джорджо Пиолы
Главная Фото Иллюстрации
Предыдущая / Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера
Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Скудерия привезла в Баку очередные обновления, призванные помочь в борьбе с соперниками

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

Направив большую часть ресурсов на подготовку с следующему сезону, итальянская команда все же не забывает про SF21.

Изучив в четверг конфигурацию машины в паддоке Гран При Азербайджана, наши эксперты сразу обратили внимание на ее переднее крыло. На фото Джорджо Пиолы хорошо видно, что самый дальний закрылок каскада уже остальных – он подрезан настолько, что спонсорская наклейка едва влезает по ширине. 

В Монте-Карло команда была очень сильна благодаря хорошему уровню прижимной силы и хорошему сцеплению с трассой на медленных участках.

Читайте также:

Кроме того, в княжестве гонщикам команды не так сильно мешала нехватка максимальной скорости из-за недостаточной мощности мотора. В Баку рассчитывать на подобное не приходится, потому инженеры попробовали компенсировать недостаток лошадиных сил, снизив аэродинамическую загрузку.

Отметим, что в таком ракурсе хорошо видно стык между двумя частями закрылка: внешняя крепится к торцевой пластине, а внутренняя структурно связана с остальными элементами каскада. Менять угол их атаки можно независимо друг от друга. 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

Предыдущая новость

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Сессия Четверг
Местонахождение Баку, городская трасса
Команды Ferrari
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое

1
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

2
Формула 1

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе

3
Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

2дн
4
Формула 1

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1

5
Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

25мин
Самое важное:
Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

25мин
Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера
Формула 1

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

28мин
Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»
Формула 1

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают
Формула 1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Больше от
Франко Нуньес
Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года
Формула 1

Ferrari выбрала «супербыстрый» мотор для 2022 года

Технический брифинг: дефлекторы Alpine A521 Гран При Монако
Формула 1

Технический брифинг: дефлекторы Alpine A521

Технический анализ: Ferrari подготовила революционную подвеску для 2022 года
Формула 1

Технический анализ: Ferrari подготовила революционную подвеску для 2022 года

Ferrari Больше от
Ferrari
Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания» Гран При Азербайджана
Формула 1

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

«Ferrari вернется в реальность». Леклер не ждет в Баку повторения Монако Гран При Азербайджана
Формула 1

«Ferrari вернется в реальность». Леклер не ждет в Баку повторения Монако

Бинотто: Для Ферстаппена в Ferrari нет места
Формула 1

Бинотто: Для Ферстаппена в Ferrari нет места

Самое читаемое Сегодня

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1 Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе
Формула 1 Формула 1

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли
Формула 1 Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1
Формула 1 Формула 1

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана
Формула 1 Формула 1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Алонсо: Думал, что теряю время в Ф1
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Думал, что теряю время в Ф1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

Самое важное:

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера
Формула 1 Формула 1

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»
Формула 1 Формула 1

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1 Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.