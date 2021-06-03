Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

Направив большую часть ресурсов на подготовку с следующему сезону, итальянская команда все же не забывает про SF21.

Изучив в четверг конфигурацию машины в паддоке Гран При Азербайджана, наши эксперты сразу обратили внимание на ее переднее крыло. На фото Джорджо Пиолы хорошо видно, что самый дальний закрылок каскада уже остальных – он подрезан настолько, что спонсорская наклейка едва влезает по ширине.

В Монте-Карло команда была очень сильна благодаря хорошему уровню прижимной силы и хорошему сцеплению с трассой на медленных участках.

Кроме того, в княжестве гонщикам команды не так сильно мешала нехватка максимальной скорости из-за недостаточной мощности мотора. В Баку рассчитывать на подобное не приходится, потому инженеры попробовали компенсировать недостаток лошадиных сил, снизив аэродинамическую загрузку.

Отметим, что в таком ракурсе хорошо видно стык между двумя частями закрылка: внешняя крепится к торцевой пластине, а внутренняя структурно связана с остальными элементами каскада. Менять угол их атаки можно независимо друг от друга.