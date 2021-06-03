Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Скудерия привезла в Баку очередные обновления, призванные помочь в борьбе с соперниками
Направив большую часть ресурсов на подготовку с следующему сезону, итальянская команда все же не забывает про SF21.
Изучив в четверг конфигурацию машины в паддоке Гран При Азербайджана, наши эксперты сразу обратили внимание на ее переднее крыло. На фото Джорджо Пиолы хорошо видно, что самый дальний закрылок каскада уже остальных – он подрезан настолько, что спонсорская наклейка едва влезает по ширине.
В Монте-Карло команда была очень сильна благодаря хорошему уровню прижимной силы и хорошему сцеплению с трассой на медленных участках.
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Кроме того, в княжестве гонщикам команды не так сильно мешала нехватка максимальной скорости из-за недостаточной мощности мотора. В Баку рассчитывать на подобное не приходится, потому инженеры попробовали компенсировать недостаток лошадиных сил, снизив аэродинамическую загрузку.
Отметим, что в таком ракурсе хорошо видно стык между двумя частями закрылка: внешняя крепится к торцевой пластине, а внутренняя структурно связана с остальными элементами каскада. Менять угол их атаки можно независимо друг от друга.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Сессия
|Четверг
|Местонахождение
|Баку, городская трасса
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Франко Нуньес