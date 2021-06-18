Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

Отлично выступив в двух городских гонках и поднявшись на третью строчку Кубка конструкторов, Скудерия теперь должна подтвердить свою форму на традиционных – и весьма быстрых – трассах в Ле-Кастелле и Шпильберге.

Серьезных обновлений у SF21 уже больше не будет, хотя к Сильверстоуну готовят заключительный пакет доработок. Сейчас все изменения – это уже по сути адаптация к требованиям конкретных трасс.

На этот раз они вызваны стремлением «разгрузить» машину по сравнению с той версией, что использовалась в Монако. Традиционным средством для этого в Ф1 считается подрезание дальнего закрылка каскада – эти элементы показаны стрелками.

Но куда интереснее другое обновление: обратите внимание на деталь с внешней стороны от торцевой пластины. У старой версии (внизу) был горизонтальный участок внутри и изогнутый снаружи. У новой (сверху) элемент получил иной профиль без явного разделения на две части.

Это инструмент тонкого контроля за потоками, которые протекают здесь – и затем формируют картину дальнейшего распределения воздуха вдоль корпуса машины. определяя ту самую аэродинамическую эффективность, за которую сражаются конструкторы.