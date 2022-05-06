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Формула 1 / Гран При Майами Аналитика

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari для Майами

Скудерия давно пообещала привести на быструю флоридскую трассе новое заднее крыло. Но для баланса потребовалось кое-что изменить и спереди

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор
Технический брифинг: переднее крыло Ferrari для Майами
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Чувствительное поражение от Red Bull на домашней трассе в Имоле потребовало от Ferrari решительных действий. Шарль Леклер получит в Майами новый мотор с доработанной гибридной частью, а также на обеих F1-75 появится новое заднее антикрыло с малым уровнем прижимной силы. 

Пока что нашим экспертам не удалось запечатлеть эту новинку, зато прямо на пит-лейне в объективы их камер попалась другая – так как из соображений общего баланса невозможно снизить прижим только в задней части машины, переднее антикрыло тоже получило доработки.

Носовой обтекатель с передним антикрылом Ferrari F1-75, Гран При Эмилии-Романьи / Майами

Носовой обтекатель с передним антикрылом Ferrari F1-75, Гран При Эмилии-Романьи / Майами

Фото: Джорджо Пиола

Увидеть отличия вы можете на кадрах Джорджо Пиолы: крыло с верхней части сравнительного фото было снято две недели назад в Имоле, а то, что ниже – в Майами. 

Можно говорить, что инженеры решили перераспределить нагрузку: в новой версии крыла центральная часть дальнего закрылка стала крупнее, а вот внешняя и внутренняя, напротив, уменьшились в размерах, чтобы открыть больше пространства для протекания воздуха.

Смысл перемен очевиден – снизить лобовое сопротивление, при этом не растеряв всю прижимную силу. Примечательно, что с внутренней стороны закрылок дополнительно получил уменьшенный угол атаки, а с внутренней все направлено на то, чтобы помочь направить воздух в обход колеса. 

Хорошо известно, что F1-75 особенно сильна на выходе из медленных поворотов, однако проигрывает Red Bull RB18 по максимальной скорости в конце прямых. Изменения для Майами помогут Скудерии собрать больше данных для подготовки большого пакета обновлений, который дебютирует на следующем этапе в Барселоне. 

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