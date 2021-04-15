Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521

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Слайд-шоу
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Стартовый этап сезона не принес Alpine позитивных эмоций. Фернандо Алонсо сошел из-за перегрева тормозов, а Эстебан Окон очков не заработал очков после столкновения с Себастьяном Феттелем.
Чтобы добавить своей машине скорости, конструкторы уже ко второй гонке в Имоле подготовили аэродинамические обновления. Они затронули торцевую пластину переднего крыла. На фото Джорджо Пиолы ниже можно сравнить старую (справа) и новую версию.
Как видно, в задней кромке сделан вырез, чтобы пропускать больше воздуха в обход переднего колеса. Это популярный подход у команд Ф1.
При этом небольшой бортик, который можно увидеть у нижнего угла пластины, новинкой не является. Уже в Бахрейне команда работала с крылом как с этим бортиком, так и без него. Очевидно, это сравнение не выявило предпочтительного варианта, и сравнение продолжится в этот уик-энд на трассе Энцо и Дино Феррари.
L'ala anteriore della Alpine A521
Photo by: Giorgio Piola
L'ala anteriore della Alpine A521
Photo by: Giorgio Piola
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|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Сессия
|Четверг
|Местонахождение
|Имола
|Команды
|Alpine
|Автор
|Франко Нуньес