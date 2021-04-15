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Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Уже на второй этап сезона команда из Энстоуна привезла обновления своей машины

Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521

Стартовый этап сезона не принес Alpine позитивных эмоций. Фернандо Алонсо сошел из-за перегрева тормозов, а Эстебан Окон очков не заработал очков после столкновения с Себастьяном Феттелем. 

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Чтобы добавить своей машине скорости, конструкторы уже ко второй гонке в Имоле подготовили аэродинамические обновления. Они затронули торцевую пластину переднего крыла. На фото Джорджо Пиолы ниже можно сравнить старую (справа) и новую версию.

Как видно, в задней кромке сделан вырез, чтобы пропускать больше воздуха в обход переднего колеса. Это популярный подход у команд Ф1.

При этом небольшой бортик, который можно увидеть у нижнего угла пластины, новинкой не является. Уже в Бахрейне команда работала с крылом как с этим бортиком, так и без него. Очевидно, это сравнение не выявило предпочтительного варианта, и сравнение продолжится в этот уик-энд на трассе Энцо и Дино Феррари. 

L'ala anteriore della Alpine A521

L'ala anteriore della Alpine A521

Photo by: Giorgio Piola

L'ala anteriore della Alpine A521

L'ala anteriore della Alpine A521

Photo by: Giorgio Piola

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Четверг
Местонахождение Имола
Команды Alpine
Автор Франко Нуньес

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