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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Технический брифинг: пакет обновлений Mercedes для британского Гран При

Действующие обладатели Кубка конструкторов привезли на домашний этап значительное количество новых деталей для своей машины W13

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Технический брифинг: пакет обновлений Mercedes для британского Гран При
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Mercedes направила в FIA длинный список тех доработок, которые привезла в Сильверстоун. Переделки затронули переднюю подвеску, элементы в области кокпита, днище, заднее крыло и маленькое крылышко над сплиттером. 

В передней подвеске W13 конструкторы увеличили размер углепластикового кожуха толкающей штанги, а также задних ветвей треугольных рычагов в месте сопряжения с шасси.

Причину этого в команде объяснили желанием чуть перенаправить соседствующие потоки и сформировать «завихрение, которое в дальнейшем улучшает протекание воздуха под днищем».

Одновременно конструкторы изменили расположение дугообразных продольных направляющих по бокам кокпита. Они помогают направлять больше воздуха к радиаторам. 

Кроме того, ощутимо изменилась геометрия кромки днища. Длинная деталь, параллельная кромке, стала крупнее и была смещена вперед, также в передней части увеличился изгиб днища вверх. Это должно добавить машине прижима. 

Наконец, элементы, занимающее место дефлектора, также получили чуть иную геометрию.

Детали области кокпита и понтонов Mercedes W13

Детали области кокпита и понтонов Mercedes W13

Фото: Джонатан Нобл

По соседству доработки затронули маленькое крылышко, располагающееся поверх сплиттера и впервые найденное конструкторами Aston Martin.

В задней части W13 прежде всего бросается в глаза новое заднее крыло с малым углом атаки, разработанное специально для Сильверстоуна. Оно должно обеспечить выигрыш в лобовом сопротивлении, однако сохранить и определенный уровень прижимной силы, который нужен в быстрых поворотах. 

В преддверии уик-энда Джордж Расселл отметил: «Думаю, скоростной характер этой трассы в сочетании с ее ровным покрытием сыграет нам на руку и поможет выступить сильнее, чем на трех предыдущих этапах. 

Разумеется, никаких гарантий тут быть не может. Каждая гонка заставляет нас решить новую задачу, но все же мы верим, что в этот уик-энд будет более конкурентоспособны. Это связано не только с новинками, но и с характером трассы».

Первая тренировка не позволила оценить скорость Mercedes из-за начавшегося дождя. 

Задняя часть Mercedes W13

Задняя часть Mercedes W13

Фото: Джонатан Нобл

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