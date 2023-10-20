Технический брифинг: пакет обновлений Haas для Гран При США
Для своего домашнего этапа команда подготовила финальный в нынешнем сезоне набор доработок – явно разработанный с прицелом на 2024 год
В Haas не скрывали, что переделывали свою машину по образу и подобию чемпионской Red Bull RB19. Изменения затронули понтоны, капот двигателя и днище – теперь они получили ту же концепцию, на которую по ходу нынешнего чемпионата окончательно перешел весь остальной пелотон.
Понятно, что VF-23 пришлось модернизировать, учитывая прежние решения, потому в ряде случаев конструкторы явно вынуждены были искать непростые компромиссы. При этом также не вызывает сомнений, что эта работа велась не ради пяти финальных Гран При этого года, а для проверки решений к сезону-2024.
Обращают на себя внимание крупные «подрезы» в нижней части понтонов для протекания воздуха вдоль днища. При этом, чтобы найти место для нижнего бруса боковой защиты, перенос которого потребовал бы новой омологации и прохождения краш-тестов FIA, пришлось использовать каплевидную выпуклость – ее легко обнаружить у правого нижнего кончика синей звезды на наших фото.
У Haas,подобно Ferrari, этот брус находится выше, чем у других команд пелотона. Соперники изначально разместили его максимально низко, чтобы закрыть обтекателем, интегрированным с днищем.
Фото: Джорджо Пиола
Понтон Haas VF-23, Гран При США
Также иной стала форма входного отверстия для воздуха в понтоне – оно увеличилось в ширину, но стало более узким, чтобы оставить место для «подреза». Как и на RB19, в нижней части отверстия находится длинная «губа», помогающая гасить турбулентность.
В задней части понтоны больше не образуют закругленный бортик, как у Ferrari, а плавно опускаются в днищу.
Одновременно изменилась конфигурация охлаждения – на боковине капота появились крупные прорези-«жалюзи». Прежде горячий воздух от радиаторов выходил в области углубления с верхней стороны понтонов.
Кромка днища VF-23 тоже стала такой, как на остальных машинах. Речь о значительном подъеме вверх в передней части и отделенном продольной прорезью горизонтальном элементе в задней. Также видны небольшие «плавнички» в области, где из-под машины выходят каналы Вентури.
В задней части уже упомянутого горизонтального элемента сделан выраженный изгиб вверх, который также можно отыскать у соперников.
Haas занимает в нынешнем сезоне девятое место в Кубке конструкторов. Пилоты американской команды заработали 12 очков – лишь у AlphaTauri результаты на настоящий момент еще хуже.
Фото: Джорджо Пиола
Понтон Haas VF-23, Гран При США
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