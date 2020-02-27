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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Аналитика

Технический брифинг: пакет обновлений для Red Bull RB16

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Технический брифинг: пакет обновлений для Red Bull RB16
Автор:
, технический эксперт
Соавтор: Джорджо Пиола
27 февр. 2020 г., 19:38

В четверг утром на машине Макса Ферстаппена появились несколько доработанных деталей. Правда. толком поработать с ними голландец не сумел, вылетев в гравий в пятом повороте барселонской трассы…

После самого первого дня предсезонной подготовки, когда время Red Bull оказалось лучшим, команда из Милтон-Кинса надолго пропала с радаров. Поломки и ошибки гонщиков – прежде всего лидера коллектива Макса Ферстаппена – ничуть не улучшали ситуацию.

В четверг Red Bull получила пакет обновлений, однако толком исследовать его эффективность не удалось: вскоре после выезда на трассу голландский гонщик усадил машину в гравий, повредив некоторые элементы. 

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Max Verstappen изучает Red Bull RB16после вылета в гравий

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Полный масштаб потерь команда не раскрыла, но известно, что на RB16 установили новое переднее крыло, доработанные «бивни» под носовым обтекателем, дефлекторы, днище и диффузор. Кроме того, днем ранее состоялся дебют нового заднего крыла. Все эти элементы команда планировала хорошенько проверить, чтобы затем в случае позитивного вердикта привезти на открывающий сезон этап в Австралии.

Сравнение вариантов переднего антикрыла Red Bull RB16 (старое / новое)

Сравнение вариантов переднего антикрыла Red Bull RB16 (новое / старое)

Фото: Джорджо Пиола

По сравнению с первой версией крыла (слева на фото) основная плоскость имеет чуть менее выраженный рельеф, что немного снижает прижимную силу. Изменились и торцевые пластины, которые теперь слегка изгибаются наружу в нижней части. Дальний элемент каскада с внешней стороны изгибается сильнее (показано зеленой линией), чтобы открыть больше места для протекания воздуха в обход колеса.

Детали пакета обновлений Red Bull RB16

Детали пакета обновлений Red Bull RB16

Фото: Джорджо Пиола

В задней части «бивня», который направляет потоки вдоль носового обтекателя, появился вертикальный открылок треугольной формы (показан стрелкой). Он позволяет изменить создать под машиной дополнительную область низкого давления.

Похожее решение в 2019-м было у Haas, но интересно, что сейчас от него отказались. 

Область дефлекторов Red Bull RB16

Область дефлекторов Red Bull RB16

Фото: Джорджо Пиола

Обновленные конфигураторы потока у угла понтона по форме больше всего напоминают оконные жалюзи. Между двумя вертикальными элементами сделаны несколько горизонтальных прорезей. Обратите внимания, что этот же подход использован и чуть ниже (элементы показаны стрелкой).

Одновременно были скорректированы и задние участки деталей дефлектора, которые стыкуются с конфигураторами. «Гребенка» в верхней части дефлектора тоже получила новую форму. 

Red Bull Racing RB16 rear

Детали задней части Red Bull RB16

Фото: Джорджо Пиола

В задней части машины под структурой безопасности можно увидеть черно-белый клетчатый стикер. Это явное свидетельство того, что где-то поблизости установлена высокоскоростная камера, которую команда использует для анализа деформации элементов на трассе. 

После обеденного перерыва работу с (уцелевшими) новинками продолжил сменивший Ферстаппена Алекс Элбон, показавший десятую скорость. Если же оценивать пакет новинок в целом, то од однозначно укладывается в общую философию машины Эдриана Ньюи, оптимизируя работу того, что мы уже видели прежде.  

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Четверг
Местонахождение Каталунья
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Мэтт Сомерфилд

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