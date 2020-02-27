Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: пакет обновлений для Red Bull RB16
В четверг утром на машине Макса Ферстаппена появились несколько доработанных деталей. Правда. толком поработать с ними голландец не сумел, вылетев в гравий в пятом повороте барселонской трассы…
После самого первого дня предсезонной подготовки, когда время Red Bull оказалось лучшим, команда из Милтон-Кинса надолго пропала с радаров. Поломки и ошибки гонщиков – прежде всего лидера коллектива Макса Ферстаппена – ничуть не улучшали ситуацию.
В четверг Red Bull получила пакет обновлений, однако толком исследовать его эффективность не удалось: вскоре после выезда на трассу голландский гонщик усадил машину в гравий, повредив некоторые элементы.
Читайте также:
Max Verstappen изучает Red Bull RB16после вылета в гравий
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Полный масштаб потерь команда не раскрыла, но известно, что на RB16 установили новое переднее крыло, доработанные «бивни» под носовым обтекателем, дефлекторы, днище и диффузор. Кроме того, днем ранее состоялся дебют нового заднего крыла. Все эти элементы команда планировала хорошенько проверить, чтобы затем в случае позитивного вердикта привезти на открывающий сезон этап в Австралии.
Сравнение вариантов переднего антикрыла Red Bull RB16 (новое / старое)
Фото: Джорджо Пиола
По сравнению с первой версией крыла (слева на фото) основная плоскость имеет чуть менее выраженный рельеф, что немного снижает прижимную силу. Изменились и торцевые пластины, которые теперь слегка изгибаются наружу в нижней части. Дальний элемент каскада с внешней стороны изгибается сильнее (показано зеленой линией), чтобы открыть больше места для протекания воздуха в обход колеса.
Детали пакета обновлений Red Bull RB16
Фото: Джорджо Пиола
В задней части «бивня», который направляет потоки вдоль носового обтекателя, появился вертикальный открылок треугольной формы (показан стрелкой). Он позволяет изменить создать под машиной дополнительную область низкого давления.
Похожее решение в 2019-м было у Haas, но интересно, что сейчас от него отказались.
Область дефлекторов Red Bull RB16
Фото: Джорджо Пиола
Обновленные конфигураторы потока у угла понтона по форме больше всего напоминают оконные жалюзи. Между двумя вертикальными элементами сделаны несколько горизонтальных прорезей. Обратите внимания, что этот же подход использован и чуть ниже (элементы показаны стрелкой).
Одновременно были скорректированы и задние участки деталей дефлектора, которые стыкуются с конфигураторами. «Гребенка» в верхней части дефлектора тоже получила новую форму.
Детали задней части Red Bull RB16
Фото: Джорджо Пиола
В задней части машины под структурой безопасности можно увидеть черно-белый клетчатый стикер. Это явное свидетельство того, что где-то поблизости установлена высокоскоростная камера, которую команда использует для анализа деформации элементов на трассе.
После обеденного перерыва работу с (уцелевшими) новинками продолжил сменивший Ферстаппена Алекс Элбон, показавший десятую скорость. Если же оценивать пакет новинок в целом, то од однозначно укладывается в общую философию машины Эдриана Ньюи, оптимизируя работу того, что мы уже видели прежде.
Читайте также:
Предыдущая новость
Босс Ferrari назвал невозможной борьбу за победы на старте сезона
Следующая новость
Red Bull может все, а Ferrari не хватает зацепа. Эксперт оценил машины Ф1, стоя на краю трассы
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне II
|Сессия
|Четверг
|Местонахождение
|Каталунья
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Мэтт Сомерфилд
Технический брифинг: пакет обновлений для Red Bull RB16
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
- WEC
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты