Технический брифинг: отличия Ferrari SF21 с разными моторами

В преддверии Гран При России Ferrari сообщила, что Шарль Леклер сможет использовать по ходу уик-энда обновленную силовую установку, главным отличием которой от предыдущей версии будет гибридная составляющая с отдельными решениями для 2022 года.

Как оказалось, изменения затронули не только внутренние узлы машины. Взгляните на кадры Джорджо Пиолы, сделанные в Сочи. На SF21 Сайнса (сверху) отверстия для выхода воздуха в задней части понтонов не выходят за верхние треугольные рычаги подвески.

На машина Леклера они визуально гораздо крупнее, что, как может показаться, вредит аэродинамической эффективности. Однако это тот случай, когда спешить с выводами не стоит. Сравните сами кузовные панели.

У Сайна они словно раздуты изнутри, а у Леклера, напротив, компактные и обтягивающие. Новая батарея гибридной системы выигрывает у старой не только в весе, но и в размерах. Похоже, она позволила изменить компоновку элементов, получив несомненный выигрыш.

Снизив таким образом лобовое сопротивление, команда в то же время чуть ухудшила ситуацию с охлаждением. Для отвода прежнего количества тепла из-под панелей и потребовалось увеличить вентиляционные отверстия...