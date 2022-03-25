Технический анализ Джорджо Пиолы
Технический брифинг: особенности компоновки McLaren MCL36
Кадры нашего эксперта Джорджо Пиолы из паддока трассы в Джидде, как всегда, позволили узнать кое-что интересное о конструкции машин
Форма McLaren стала одним из самых неприятных сюрпризов на дебютном этапе сезона Ф1 в Бахрейне. До того, на первых тестах, оранжевые MCL36 ехали очень быстро и почти не страдали от «козления», однако в арабской жаре у них стали перегреваться тормоза. Попытка оперативно решить проблему почти не принесла результата – в итоге Ландо Норрис с Даниэлем Риккардо остались далеко позади привычных соперников и вообще не заработали очков.
Следует ответить, что в работе над шасси технический штаб Джеймса Ки использовал несколько решений, которые можно назвать не самыми популярными в пелотоне. Достаточно назвать переднюю подвеску на тянущих штангах и заднюю на толкателях.
Кадры, сделаннык Джорджо Пиолой по ходу уик-энда в Саудовской Аравии, дают возможность рассмотреть некоторые компоновочные решения McLaren.
Это разделение радиаторов – одни находятся в понтоне, другие вынесены поверх силовой установки. Топливный бак в нижней части имеет покрытие золотого цвета для лучшего отвода тепла. Чуть дальше виден углепластиковый кожух интеркулера – промежуточного охладителя для воздуха, который поступает в цилиндры от нагнетателя.
Белая стрелка указывает на предельно аккуратное расположение гидравлических шлангов.
Детали задней части McLaren MCL36
Фото: Джорджо Пиола
При некотором увеличении можно рассмотреть заднюю подвеску – расположенный диагонально толкатель прежде был привычной деталью спереди. Здесь же его крепление к корпусу машины сильно смещено вперед, в область стыка мотора с коробкой передач.
Очевидно, именно такое кинематическое решение оказалось самым выгодным по результатам зимних исследований. Ветви верхнего треугольного рычага расположены близко друг к другу, а вот нижнего, напротив, разнесены далеко. При этом ни одна из них не объединена в единый кожух с приводным валом, как часто можно увидеть на других машинах.
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