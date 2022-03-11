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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новость

Технический брифинг: обновленное днище Ferrari F1-75

В итальянской команде пообещали, что не станут готовить к тестам в Бахрейне никаких серьезных обновлений. Значит, на наших фото вы видите несерьезные…

Мэтт Сомерфилд
Автор:
, технический эксперт
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: обновленное днище Ferrari F1-75
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Изучив конфигурацию F1-75 в Сахире, эксперты обнаружили несколько весьма любопытных деталей, которых не было по ходу предыдущей сессии в Барселоне. 

В первую очередь они направлены на борьбу с «козлением» машины на прямых, которое стало неприятным сюрпризом первых тестов. 

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Начало понтонов Ferrari F1-75

Начало понтонов Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Во-первых, у передней кромки днища – в той части машины, которую много лет называли областью дефлекторов – появился открылок (обведен на фото). Он помогает точнее направлять потоки, протекающие в канале между днищем и понтоном. На нашем кадре этот канал виден очень наглядно.  

Сложно говорить, является ли это обновление изначально запланированным или же спешно подготовленным в перерыве между тестовыми сессиями – например, после анализа конструкции машин соперников. 

Но именно последнее точно можно сказать про двойной (или двухэтажный) сплиттер, который видно под машиной. Это решение придумали в Aston Martin и показали по ходу февральской презентации, а спустя месяц мы уже видим его на Ferrari.

Детали днища Ferrari F1-75

Детали днища Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Также в Маранелло скорректировали геометрию кромки днища. В Барселоне для борьбы с вертикальными колебаниями на F1-75 пришлось оперативно делать вырез круглой формы с «язычком» внутри (на иллюстрации выше).

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К Бахрейну эта тема получила развитие: в Скудерии не стали изобретать велосипед и воcпользовались опытом McLaren, чья машина почти не страдала от «козления». На MCL36 очень здорово показали себя усиливающие накладки у кромки днища – теперь их можно увидеть и у Ferrari. 

Г-образный элемент, отделенный от основного днища, связан с ним несколькими металлическими скобками, помогая иначе направить воздушные потоки. 

Перед самым задним колесом на F1-75 установлена металлическая стяжка. Такое решение, не позволяющее днищу изгибаться вниз, становится у разных конструкторов все более популярным.

В FIA сейчас всерьез раздумывают над тем, чтобы сделать подобные стяжки обязательными для всех. 

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