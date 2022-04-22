Технический брифинг: обновления Mercedes для Имолы

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С самого старта предсезонных тестов стало ясно, что Mercedes предстоит посвятить начало нынешнего чемпионата сложному, дорогому и долгому сражению за возвращение в число лидеров Ф1. Проблема с колебанием машины на высокой скорости оказалась намного серьезней, чем полагали первоначально.

Еще до начале уик-энда в итальянской Имоле стало ясно, что на итальянском этапе едва ли стоит ожидать каких-то серьезных обновлений W13, способных переломить ситуацию. Но совсем без новинок на трассу Энцо и Дино Феррари команда тоже приехать не могла.

В паддоке уже активно ходят слухи, будто серьезные переделки затронули заднюю подвеску, однако в четверг команда довольно успешно прятала эту часть шасси от посторонних взглядов, потому до выезда машин на трассу в пятницу подтвердить или опровергнуть такие слухи не удалось.

Важно помнить, что теперь команды обязаны официально сообщать обо всех изменениях в конструкции, если они затрагивают аэродинамические элементы. В задней части машины Mercedes заявила об уменьшении изгиба кромки днища вверх перед задними колесами «для удаления небольшой области разделения потока и улучшения протекания воздуха к диффузору, что повысит аэродинамическую загрузку задней части».

Детали области кокпита Mercedes W13

При этом сразу бросились в глаза изменения в области верхней защитной структуры W13 – и ее обтекатель, и расположенные поверх элементы «крепления зеркала заднего вида» получили чуть иную форму.

«Геометрические изменения призваны убрать небольшие области срыва потоков и улучшить их протекание вдоль корпуса машины», – объяснили в Mercedes.

Детали области кокпита Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Более серьезные переделки можно обнаружить чуть ниже – это появление третьей диагональной направляющей рядом с теми двумя, что уже были на боковине кокпита у входного отверстия радиаторов. Этот инструмент позволяет конструкторам перенаправить воздух вниз, к днищу, чтобы повысить общую аэродинамическую эффективность.

Детали переднего антикрыла Mercedes W13 Фото: Джорджо Пиола

Наконец, переднее крыло получило более крупные элементы в центральной (регулируемой) части – что логично, так как на трассе в Имоле требуется уровень прижимной силы выше среднего.

Нет сомнений, что анализ пятничных кадров раскроет новые обновления Mercedes, но нет сомнений, что серьезного пакета доработок пилотам придется ждать как минимум до Майами, а скорее всего – до Барселоны в конце мая. А вот заднюю подвеску еще предстоит внимательно изучить уже в Имоле…