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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Формула 1 / Гран При Франции Аналитика

Технический брифинг: обновления, которые вернули Red Bull скорость

Последние доработки «быков» сделали машину чуть менее быстрой на прямых – но к Гран При Франции конструкторы решили сделать шаг в противоположном направлении

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: обновления, которые вернули Red Bull скорость
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В Австрии пилоты на RB18 стали жертвой очень быстрого износа шин и ничего (кроме надежности) не смогли противопоставить соперникам из Ferrari.

Анализ ситуации показал, что одной из причин сложностей с резиной стало изменение баланса шасси в процессе его непрерывной эволюции по ходу сезона. Машина получила недостаточную поворачиваемость, которая не особенно нравится Максу Ферстаппену. 

В Ле-Кастелле у Red Bull можно было заметить не очень масштабные, но весьма примечательные изменения. В области передней кромки днища, где прежде располагались дефлекторы, сейчас конструкторы активно используют вертикальные направляющие – на старте сезона они были весьма скромных размеров, но с тех пор постоянно увеличиваются. 

На французском этапе у Red Bull осталась только одна внешняя направляющая, тогда как расположенная по соседству с ней исчезла с машин (на иллюстрации ниже показано, где она располагалась).

Новая версия днища Red Bull RB18

Новая версия днища Red Bull RB18

Фото: Джорджо Пиола

По ходу пятничных тренировок команда провела сравнительные испытания на двух машинах – и в итоге оставила новую версию. 

Другой вариант – который, к слову, очень похож на используемый Ferrari – обеспечивает преимущество в прижимной силе, но отбирает максимальную скорость на прямых. Неудивительно, что пилоты Скудерии были очень сильны на извилистом первом и третьем секторах, тогда как за Red Bull никто не мог угнаться на прямых.  

Серхио Перес разогнался в конце Мистрали до 339,9 км/ч, показатель Макса Ферстаппена оказался всего на 0,1 км/ч хуже. Максимум, что удалось пилотам на F1-75 – это 333,8 км/ч Шарля Леклера.  

После квалификации в Red Bull не стали делать секрета из того, что очень рассчитывают на свою максимальную скорость в гонке. Но также отметили, что в условиях июльской жары диапазон оптимальных условий для шин стал как никогда узким. 

Чей подход окажется правильным? Ответ станет известен уже совсем скоро. Но нет сомнений, в это воскресенье нас ждет очередное эпическое сражение с непредсказуемым исходом. 

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