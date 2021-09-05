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Формула 1 / Гран При Нидерландов Аналитика

Технический брифинг: обновления Ferrari для Зандфорта

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Казалось, команды Ф1 уже свернули работы над машинами 2021 года, бросив все силы на подготовку к новому сезону. Но Скудерия доказала, что это не так

Технический брифинг: обновления Ferrari для Зандфорта

Проиграв соперникам из McLaren в Спа, спустя всего неделю Ferrari получила шанс отыграться – на голландском этапе ее пилоты стартуют с третьего ряда, причем в квалификации Шарля Леклера и Карлоса Сайнса разделила всего одна сотая. 

Отчасти такому результату способствовала новинка, которая принесла выигрыш в аэродинамике. На трассе с большим количеством прямых на SF21 появился новый капот двигателя. В сравнении с прежней версией он выглядит более «облегающим», оставляя внутри еще меньше свободного пространства.

Разумеется, такой шаг позволил снизить лобовое сопротивление – но неизбежно привел к вопросу об отводе тепла из понтонов. В прошлом сезоне и в самых жарких Гран При нынешнего чемпионата Скудерии приходилось увеличивать отверстия в задней части шасси, чтобы избежать перегрева. 

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Но как можно видеть на кадре Джорджо Пиолы, в Зандфорте отверстия весьма компактны, на уровне лучших машин соперников. 

Можно говорить, что в Маранелло опробовали в этот уик-энд пакет, который прежде всего должен принести команде пользу на домашнем этапе в Монце. Впрочем, вовсе не факт, что в пригороде Милана через неделю будет настолько же нежарко, как сейчас на побережье Северного моря.

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