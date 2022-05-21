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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический анализ Джорджо Пиолы
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Технический брифинг: обновления Ferrari для Барселоны

Борьба за лидерство в Формуле 1 вступает в решающую стадию: топ-команды приступили к активной доработке своих машин

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор:
Джорджо Пиола
Технический брифинг: обновления Ferrari для Барселоны
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Гран При Испании начался с преимуществом Ferrari – лидер команды Шарль Леклер стал быстрейшим в обеих пятничных сессиях. Однако его преимущество над преследователями ни разу не превысило пары десятых. 

После Майами, где алые F1-75 были чуть медленнее машин Red Bull, в Маранелло, похоже, смогли вновь перехватить инициативу благодаря доработке днища, диффузора, тормозных воздухозаборников и заднего крыла.  

Но прежде, чем переходить к их изучению, давайте рассмотрим соотношение сил между двумя топ-командами нынешней Ф1 на трассе в Барселоне на примере первой тренировки. Леклер опередил Макса Ферстаппена на три десятых, но это не совсем объективная цифра, так как голландец под конец круга попал в трафик.

Тем не менее, вот что говорят данные:

Телеметрия кругов Ферля Леклера и Макса Ферстаппена в первой тренировке Гран При Испании

Телеметрия кругов Ферля Леклера и Макса Ферстаппена в первой тренировке Гран При Испании

Иллюстрация: Маттео Бобби

Ferrari по-прежнему имеет преимущество в максимальной скорости на прямых, однако пор сравнению с первыми гонками оно сократилось и сейчас не превышает 4 км/ч. При этом медленные участки Red Bull удается проезжать чуть быстрее. 

Обновления в области кокпита Ferrari F1-75

Обновления в области кокпита Ferrari F1-75

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Ferrari переделала несколько участков днища. Обновления затронули участок передней кромки, где вертикальные направляющие потоков получили новую форму. Фото Джорджо Пиолы показывает, что направляющие стали намного выше, чем прежде. Кроме того, они немного смещены внутрь относительно прежнего положения. 

Это делано для того, чтобы турбулентность от передних колес не попадала в трубки Вентури. Одновременно это позволяет направить «грязный» воздух в сторону, благодаря чему лучше защитить пространство под днищем.

Детали днища Ferrari F1-75

Детали днища Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Боковая кромка днища лишилась части вырезов. Можно предположить, что в команде решили пожертвовать частью прижимной силы, чтобы за счет этого снизить эффект «козления» и получить возможность уменьшить дорожный просвет. В итоге общий эффект окажется положительным.

Детали диффузора Ferrari F1-75

Детали диффузора Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Диффузор также претерпел изменения, получив более обтекаемую центральную часть, которая позволила снизить лобовое сопротивление. Одновременно была скорректирована форма крылышек на воздухозаборниках задних тормозов. 

Заднее антикрыло Ferrari F1-75

Заднее антикрыло Ferrari F1-75

Фото: Джорджо Пиола

Заднее крыло с уровнем прижима выше среднего имеет форму главной плоскости, которая лишь на самых внешних участках поднимается к торцевым пластинам. Верхняя плоскость стала крупнее и получила более выраженный профиль. Это крыло команда уже засветила по ходу недавних тестов в Монце

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